La Tribune de Nas: Le sous-marin jaune coulé par le Barça…

Le Barca a livré sa plus belle prestation post-Covid, au moment où on l’attendait le moins. Les Blaugranas ont pulvérisé Villareal, ce qui est de très bonne augure pour le sprint final de la Liga.

Nous allons vous proposer les matchs de la semaine, tout en décortiquant ce qui s’est passé dans la planète football ces derniers jours.

Mardi 07 Juillet à 18h00

Crystal Palace vs Chelsea

Il faudra s’y habituer dès à présent, Chelsea va être le club préféré des Marocains, comme l’est Liverpool pour les Égyptiens ou Manchester City pour les Algériens. Nous n’avons jamais eu un joueur offensif titulaire dans un top club européen, il faut donc en profiter.

Pour pouvoir en profiter un maximum, il faut que les Blues se qualifient pour la prochaine Champions League, pour que l’on puisse s’extasier sur les lucarnes et les dribbles chaloupés de notre Hakim Ziyech national, au Champions Club sur LNT.

Et pour cela, il faut prendre les 3 points dans ce match, car Manchester United arrive à vive allure dans ce sprint final pour la dernière place qualificative pour la Champions League.

Ils sont à deux points des hommes de Franck Lampard et surtout, ils bénéficient du retour de blessure de Paul Pogba et de l’excellent état de forme de Bruno Fernandes, 1 but et 2 passes décisives contre Bournemouth.

Franckie devra titulariser ses meilleurs joueurs, et ne pas aligner les coiffeurs, pour aller chercher la victoire à Palace, sans jeux de mots bien sûr…

Mardi 07 Juillet à 20h45

AC Milan vs Juventus Turin

Un peu plus tard dans la soirée, la vieille dame a un test très important à San Siro. Avec 7 points d’avance sur la Lazio de Rome, un bon résultat à Milan scellerait le sort de la Serie A.

Le Milan AC 7 ème ( 46 points) à 2 points de la Roma 5ème (48 points), joue très gros lui aussi, s’il veut être européen la saison prochaine.

Ils sont dans une forme étincelante, après leur victoire (0-3) chez les dauphins de la Juve, la Lazio de Rome, le week end dernier. Paulo Dybala et ses amis, sont prévenus !

Dernier intérêt du match et pas des moindres, la confrontation entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovitch, enfin !

Le Suédois qui revient de blessure, vient de marquer contre les Romains et attend la star portugaise de pied ferme.

Pour toutes ces raisons, il faut absolument voir ce match.

Mercredi 08 Juillet à 21h00

FC Barcelone vs Espagnol Barcelone

Ce derby catalan aura une saveur particulière. Le deuxième contre le dernier. La lanterne rouge va jouer son va-tout, mais aura un gros Barca en face d’elle. Vainqueurs de Villareal (1-4), les Blaugranas voudront confirmer leur bon résultat et revenir à un point du Real Madrid, pour mettre la pression aux hommes de Zinedine Zidane.

Ils pourront compter sur un Antoine Griezmann, qui a été excellent ce dimanche, avec notamment un but somptueux, une pichenette, à l’entrée de la surface de la réparation qui avait lobé le gardien adverse, sur une passe de Lionel Messi. Duga, tu es mon ami, mais tu as eu tout faux sur ta dernière critique… on ne va pas revenir dessus, j’espère que tu as aimé ce petit délice de lob.

Luis Suarez aussi est en feu. Avec ses 194 buts inscrits avec le FC Barcelone, il accède au podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club, derrière César Alvarez (232 buts), et l’inaccessible Lionel Messi (630 buts), qui pratique quant à lui un autre sport.

D’ailleurs ce but symbolique de Luis Suarez fera rappeler un certain but de Samuel Eto’o en Champions League, aux puristes, un petit enroulé du pied, pleine lucarne.

Vendredi 10 Juillet à 21h00

Real Madrid vs Alaves

La Real Madrid vainqueur in extremis à San Mames, devra confirmer cette victoire à l’arraché. Ce sont des victoires (1-0) de « champion », mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuer. Il n’y a que 4 points d’avance et il reste 16 points en jeu. Même si aller gagner à Bilbao est un excellent résultat pour les Madrilènes, le football reste imprévisible. Le Real Madrid gagne souvent (1-0)… sur penalty souvent aussi… même si on ne va pas rentrer dans les polémiques d’arbitrage, on va laisser ça aux footix.

En tout cas ce qu’on va retenir de cette fin de saison des Madrilènes, est que le golfeur Gareth Bale est définitivement banni des plans de ZZ.

Sergio Ramos, quant à lui, avec sa barbe de Robinso Crusoé aurait pu laisser Karim Benzema tirer les penaltys, il serait sûrement Pichichi de la Liga. Mais comme c’est le leader du vestiaire, tout lui est permis, même interdire au coach de ramener un concurrent pour son ami Dani Carvajal, un petit Marocain parti du côté de Milan…

Samedi 11 Juillet à 18h30

Valladollid vs FC Barcelone

Le Barca finira cette semaine, toujours avec un match en avance par rapport au Real Madrid, ce qui va lui permettre de continuer à mettre la pression sur la Maison Blanche. Un match cher à Ronaldo R9, propriétaire de « BALAD AL WALID », comme disent nos confrères de Beinsport.

Il voudra sûrement jouer un mauvais tour à son ancien club, pour permettre à son club de cœur de filer vers le titre de la Liga. D’ailleurs nous ne serions pas étonnés de voir Hatem Ben Arfa faire un exploit, et aller marquer un but d’anthologie contre le Barca…

On aura de la Premier League, de la Serie A et de la Liga, de quoi se régaler en attendant le Champions League et le tirage au sort du Final 8 ce vendredi 10 Juillet à Nyon, et ce pour notre plus grand bonheur…

Nas