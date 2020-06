PARTAGER La Tribune de Nas: Le Real talon(né) par le Barca…

Le Barca talonne le Real Madrid, grâce notamment à une talonnade exceptionnelle de Karim Benzema. Le chemin est encore long et le football est imprévisible, mais tout peut basculer cette semaine, dans un sens comme dans l’autre.

Comment se sont comportés les ogres espagnols ce week-end ?

Et quelles sont les affiches de cette semaine ?

Mardi 30 Juin à 21h00

FC Barcelone vs Atletico Madrid

On commence cette belle semaine de football par une très belle affiche ; la plus belle de cette période Post Covid. Le deuxième contre le troisième de Liga !

Les Barcelonais sont dos au mur. Ils doivent absolument se rattraper de peur de voir le Real Madrid s’envoler encore plus, en tête du championnat.

Antoine Griezmann jouera contre son ancien club, et devra montrer autre chose que ses médiocres prestations lors de ses dernières sorties.

Ça sera le plus gros test pour les Barcelonais. Il ne faudra pas se louper face à des Colchoneros qui n’ont rien à perdre, 3ème de la Liga avec 4 points d’avance sur le FC Séville. Une belle prestation des hommes de Diego Simeone ferait les affaires du Real Madrid…

Jeudi 02 Juillet à 20h15

Manchester City vs Liverpool

Le hasard fait bien les choses. Quelle coïncidence de calendrier ! Manchester City devra accueillir les récents vainqueurs de la Premier League avec une haie d’honneur ! Les hommes de Pep Guardiola auront un double supplice. Perdre le championnat face à leur ennemi juré est une chose, mais recevoir les Reds avec une haie d’honneur, en est une autre. Vous me direz que leur victoire finale est incontestable, tant les joueurs de Liverpool ont survolé les débats grâce à un homme, Jürgen Klopp.

Un entraineur qui a pris une bonne équipe et qui l’a rendu excellente. C’est la différence entre un bon entraineur et un excellent entraineur. Après une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des Clubs, la victoire en Premier League après 30 ans de disette, est la suite logique de cet incroyable parcours des Reds.

Jeudi 02 Juillet à 21h00

Real Madrid vs Getafe

Zinedine Zidane a accordé un jour de repos supplémentaire à ses joueurs, qui étaient sur les genoux ce dimanche face à l’Espanyol de Barcelone. Ils ont fait « le taff » comme on dit dans le jargon en s’imposant à l’extérieur, ils ont pu dire « Getafe ( j’ai taffé)».

Ils ne devaient pas se louper surtout après le match nul du Barca à Vigo. Ils devront confirmer leur pragmatisme et leur insolente efficacité en s’imposant à domicile face à Getafe, les 5ème de la Liga. Ça ne sera pas une tâche facile, surtout que les coéquipiers de Faycal Fajr n’auront rien à perdre. Les Madrilènes voudront confirmer leur exploit face à l’Espanyol avec une victoire (0-1) sur un but de Casimero grâce à une passe décisive dantesque…

Dimanche 05 Juillet à 13h00

Athletico Bilbao vs Real Madrid

…de Karim Benzema. Quel geste exceptionnel du chouchou de Didier Deschamps.

Une passe décisive qui nous fait penser celle offerte par Guti à KB9 il y a 10 ans. Celle-ci est encore plus complexe, plus difficile à exécuter tant le dosage était parfait.

Avec un contrôle dos au but, et une talonnade/ petit pont qui a fait office de passe décisive pour le milieu brésilien. Le Français survole les débats avec cette reprise du championnat. Un joueur qui joue 9 mais qui peut aussi jouer 10. Il est coutumier de ce genre de geste. On se rappelle tous de son but contre Lens, à 20 ans en dribblant un défenseur lensois d’une talonnade petit pont avant de filer vers le but.

Il devra confirmer son état de forme exceptionnelle pour aller chercher les 3 points de la victoire à San Mames, ce qui ne sera pas une mince affaire…

Dimanche 05 Juillet à 21h00

Villareal vs FC Barcelone

D’autant plus que les Catalans auront une tâche tout aussi compliquée que les Madrilènes en allant affronter le sous-marin jaune quelques heures plus tard. Quique Setien a reçu la visite d’Eric Abidal et de Josep Bartomeu ce lundi pour motiver leur entraineur, qui a publiquement critiqué Antoine Griezmann.

Il faut dire que le Français a vécu un vrai cauchemar. Rentré à la 81ème minute pour remplacer Luis Suarez, auteur d’un doublé, il se place mal dans le mur sur la coup franc de de Iago Aspas, qui a amené le but de l’égalisation à la 88 ème minute. Décidément le capitaine du Celta, après avoir été le bourreau des Marocains à la Coupe du Monde 2018, vient crucifier le Barca à la toute dernière minute. Un vrai cauchemar ce joueur !

On va se régaler cette semaine ! Que des confrontations entre équipes du haut de tableau. La lutte pour le titre de la Liga risque d’être rude et palpitante.

Le break peut être fait dès cette semaine, mais tout peut arriver aussi, et ce, pour notre plus grand bonheur.

Vive le Barca

Vive le Real

Vive la Liga !

Nas