PARTAGER La Tribune de Nas : Le lion, le monstre & les arrivistes…

Ce n’est pas le titre d’un conte de fée de Charles Perrault, mais bel et bien les demi-finales que nous proposent la Champions League cette saison !

Quel dernier carré! A la fois complètement improbable et excitant. On aura vécu des quarts de finale exceptionnels, qui nous proposent en demi finale le Monstre Bavarois face à Lyon; et les deux nouveaux riches, RB Leipzig face au PSG.

Nous allons vous présenter ces deux demi-finales, les compositions probables, et les chances de chacune des équipes.

Mardi 18 Août à 20h00

RB Leipzig vs Paris SG

Ce Final 8 a connu sa première surprise avec la qualification des Allemands du RB Leipzig aux dépends des Madrilènes de l’Atletico. On aura une demi-finale inédite entre les Allemands et les Français, des nouveaux riches créés en 2009 et 1970.

Les Parisiens vont récupérer deux joueurs clés : Angel Di Maria & Kylian Mbappé, mais perdent Keylor Navas, forfait. Marco Verrati et Levyn Kurzawa seront trop courts pour cette confrontation. Thomas Tuchel, pourra reconduire son 4-2-4, qui permettra aux joueurs de retrouver leurs automatismes, mais surtout de libérer un Neymar omniprésent, qui jouait à la fois le rôle de meneur de jeu, et de finisseur.

Thomas Tuchel devrait aligner l’équipe suivante :

Icardi Mbappé

Neymar Di Maria

Paredes Marquinhos

Bernat Silva Kimpembe Kehrer

Rico

Vous aurez remarqué que deux joueurs du milieu de terrain sautent, en l’occurrence Ander Herrera et Idrissi Gueye qui ont été transparents face à l’Atalanta…

Avec ce schéma de jeu, Neymar et Di Maria décrocheront pour alimenter un Kylian Mbappé qui voudra prendre la profondeur, et un Mauro Icardi qui est plus un joueur de surface. Il est vrai que celui-ci a été encore une fois fantomatique ; et un Eric Maxim Choupo Moting qui jouera les jokers de luxe pourrait faire son entrée plus tôt que prévu, en cas de panne de l’Argentin…

Julian Nagelsmann devrait quant à lui, reconduire le onze type qui a étouffé l’Atletico, en 3-4-3 :

Olmo Poulsen Nkunku

Angelino Sabitzer Kampl Laimer

Klostermann Upamecano Halstenberg

Gulasci

Mercredi 19 Aoput à 20h00

Bayern Munich vs Lyon

Le monstre Bavarois qui n’a fait qu’une bouchée du FC Barcelone, est le grand favori de cette compétition. Après avoir infligé la plus grosse défaite des Blaugranas en coupe d’Europe, les Munichois aborderont cette demi-finale avec le plein de confiance. Ils ont non seulement un onze qui fait peur, mais aussi un banc de touche XXL, avec du Coman, Tolisso, Coutinho, Hernandez…

Hansi Flick devrait reconduire la composition suivante en 4-2-3-1 :

Perisic Lewandowski Gnabry

Muller

Goretzka Alcantara

Davies Alaba Boateng Kimmich

Neuer

Il pourra notamment compter sur son métronome Thiago Alcantara, qui vit ses dernières heures Bavaroises, puisqu’il vient de signer un contrat de 4 ans avec les Reds de Liverpool.

Thomas Muller et Robert Lewandowski vont poser beaucoup de problèmes à l’arrière garde Lyonnaise. Le meilleur buteur et passeur de cette compétition ( 14 buts & 5 passes décisives) voudra refaire des misères à un excellent Marcelo , qu’il avait croisé en 2009, lorsqu’il jouait à Poznan, un jeune attaquant de Cracovie, promis à un radieux avenir, avait à l’époque posé beaucoup de problèmes au défenseur Brésilien…, devenu aujourd’hui un des meilleurs attaquants du monde.

Lyon quant à eux, vont s’appuyer sur leur fougue et leur culot pour jouer les troubles fêtes. Ils n’ont rien à perdre, et sont l’invité surprise de ce dernier carré, 10 ans après leur dernière demi-finale en Champions League.

Rudi Garcia s’appuiera sur un Maxwell Cornet en feu ( 4 buts en 3 matchs contre City), mais surtout sur un Houssam Aouar, qui marche sur l’eau en ce moment. Il devrait aligner l’équipe suivante en 3-5-2 :

Dembelé Depay

Cornet Aouar Guimaraes Caqueret Dubois

Marcal Marcelo Denayer

Lopes

Ce qui est sûr c’est qu’on va se régaler cette semaine ! De beaux buts, du suspens, des joueurs de qualité. Finalement ce format « Coupe du Monde » n’est pas si mal que ça. L’UEFA devrait penser à le reconduire.

Bon début de semaine !

Vive le foot !

Vive la Champions League !

Vive la vie !

Nas