La Tribune de Nas : Le Hakimisco…

C’est l’affiche de la semaine! Real Madrid vs Inter Milan. Quel match incroyable! Mais il y en a d’autres tout aussi intéressants et décisifs, avec beaucoup de Marocains en lice. Allons donc voir ce qui nous attend cette semaine…

Mardi 03 Novembre à 21h00

Real Madrid vs Inter Milan

Le Hakimisco! Notre Achraf national aura beaucoup d’émotions pour son retour au Santiago Bernabeu. D’autant plus que les Madrilènes doivent s’en mordre les doigts après la grave blessure de Dani Carvajal.

Le dépannage de Lucas Vasquez à ce poste et l’excellent début de saison du Marocain va faire rager encore plus Zinedine Zidane et sa direction.

Mais en vrai, il n’y aura pas de place pour l’émotion mais plutôt pour la dure réalité du terrain et du classement, où les deux monstres sont les derniers de leur poule. Malheur au vaincu !

Le Real Madrid pourra compter, enfin, sur Eden Hazard qui est revenu de blessure et qui vient de marquer ce weekend, pour son grand retour. Son entente technique avec Karim Benzema va enfin dynamiser l’attaque Madrilène dans une autre dimension, car elle est devenue quelconque depuis le départ de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale.

L’Inter Milan de son côté, pourra compter sur son attaque de feu Romelu Lukaku/ Lautaro Martinez pour faire mal à la défense Madrilène, qui devient de plus en plus fébrile à l’image de Raphael Varane, qui accumule les bourdes.

Ce qui est sûr, c’est qu’on aura un match dantesque entre deux équipes qui sont dos au mur.

Mardi 03 Novembre à 21h00

Manchester City vs Olympiacos

Les Citizens face aux fougueux Grecs, avec en prime notre Youssef El Arabi National titulaire et attaquant de pointe de l’équipe Rouge et Blanche.

Un match très attendu par nous les Marocains, d’autant plus que le buteur des Lions de l’Atlas a la manie de marquer contre les grosses équipes. On se rappelle tous de ses buts contre Arsenal, Tottenham et le grand Bayern Munich la saison dernière. Allez pour le plaisir, on reprend nos prédictions qui avaient connu un vif succès l’année dernière, Youssef El Arabi marquera de la tête contre Manchester city de Pep Guardiola.

Ce même Pep patine cette saison en Premier League où il est 10 ème du classement de Premier League. Il se fait d’ailleurs voler la vedette par son maître Marcelo Bielsa, qui produit le plus beau jeu de Grande Bretagne. City doit donc se reprendre en compétition continentale, et aller chercher cette première place tant convoitée.

Mercredi 04 Novembre à 21h00

RB Leipzig vs Paris SG

Plus qu’une revanche de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions, ce match entre Allemands et Français est une finale pour les deux prétendants à la deuxième place.

En effet, les Turcs d’Istanbul sont quasi éliminés et Manchester United bientôt qualifié. Les Allemands se retrouvent donc avec le même nombre de points que les hommes de Thomas Tuchel ( 3 points) et voudront éliminer leur adverse directe.

Le PSG, récent vainqueur de Nantes (0-3) ce samedi, ne l’entend pas de cette oreille, et voudra rattraper son faux pas lors de la première journée face aux Mancuniens. Ils ne pourront pas compter sur un Kylian Mbappé en forme, auteur d’un but et d’une passe décisive en Ligue 1, mais forfait pour le match. Moise Kean risque de chiper la place de titulaire de Mauro Icardi, s’il confirme ses bonnes prestations. Pas de Neymar non plus pour ce match, il devrait faire son retour après la trêve internationale.

Mercredi 04 Novembre à 21h00

Chelsea vs Rennes

Le match des Marocains, Hakim Ziyech vs Nayef Aguerd. Les deux joueurs sont dans une forme étincelante. L’attaquant des Blues a marqué pour sa première titularisation en Champions League la semaine dernière; il vient de récidiver ce weekend en Premier League face à Burnley, avec 1 but et 1 passe décisive. La star des Lions de l’Atlas a pris son envol, et devrait faire très mal à l’arrière-garde rennaise.

Cette défense bretonne compte dans ses rangs, l’ancien joueur du FUS de Rabat, qui brille de mille feux et qui vient de marquer encore une fois ce weekend ; un but de la tête synonyme de but de la victoire face à Brest. Ce duel risque de tenir en haleine les Marocains, car on sera tous fiers de voir deux Marocains titulaires et importants dans un match de Ligue des Champions.

Voici 4 match qui vont égayer notre semaine. Les matchs commencent à devenir décisifs, plusieurs grandes équipes comme le Real Madrid, ou le PSG peuvent hypothéquer leurs chances de qualification dès cette semaine.

Et, pour être honnête ce n’est pas pour nous déplaire, car on aura des matchs haletants qui vont nous prendre aux tripes.

Merci la Champions League !

Nas