La Ligue des Champions reprend ses droits avec 4 affiches pour ces 1/8è de finale. Nous vous en avons sélectionné 2, mais pas que… nous les avons aussi décortiquées, pour vous faire saliver au maximum.

Mardi 16 février à 21h00

FC Barcelone vs Paris SG

On reprend la Champions League avec le choc de ces 1/8è de finale, un match devenu un classique qui a marqué l’histoire de cette compétition, lors d’une soirée qu’on nommera «Remontada».

Depuis, le bourreau des Parisiens est passé de l’autre côté, il ne sera malheureusement pas aligné pour cause d’anniversaire de sa sœur, pardon… on voulait écrire pour cause de blessure.

Dans un premier temps, nous vous expliquerons pourquoi Kylian Mbappé joue l’un des matchs les plus importants de sa carrière.

Dans un second temps, nous analyserons les principaux duels de cette rencontre.

Enfin, nous vous proposerons les compositions probables au vue des entraînements des deux équipes.

Kylian Mbappé, une tête de noisette qui doit exploser!

Le natif de Bondy se doit de faire un très grand match ce mardi au Nou Camp de peur de perdre gros.

Tout d’abord, c’est le premier match de Ligue des champions qu’il va disputer sans Angel Di Maria ni Neymar Jr. Il avait demandé à avoir « plus de responsabilités » lors de la cérémonie des trophées UNFP en 2019, Monsieur est servi. Surtout que la tête de noisette carbure face aux petites équipes comme Dijon, ou Brest mais cale systématiquement lors des gros rendez-vous, et ça en devient lassant. Nous autres observateurs commençons à déceler les limites de l’attaquant parisien.

De plus, son rêve est de jouer pour le Real Madrid. Se montrer en véritable patron en l’absence du Brésilien, et marquer au Camp Nou ferait exploser sa côte du côté de Madrid, et il serait en position de force pour négocier son futur contrat.

Enfin, Kylian Mbappé est un joueur qui aime prendre la profondeur. Dans un grand terrain comme le Nou Camp avec Marco Verrati à la baguette, et une charnière centrale Catalane à la ramasse, il pourrait marquer facilement 2 buts et revenir à Paris avec 2 buts d’avance dans la besace, s’il épure son jeu et arrête de faire du Neymar.

Quels sont les principaux duels ?

Pedri/Verrati : Les 2 meneurs de jeu vont être la clé de ce match. D’un côté, l’Italien repositionné en 10 par le technicien argentin pourrait faire la différence en l’absence de Neymar et jouer le chef d’orchestre.

Pedri quant à lui est la véritable révélation des Catalans. Il nous fait penser à Andres Iniesta par sa vista et sa qualité technique.

Mbappé/Dest : Le champion du Monde va prendre le côté gauche de l’attaque comme il aime, pour rentrer avec son faux pied. Il aura en face de lui le Néerlandais qui revient de blessure et qui ne sera pas à 100% de ses capacités, même s’il est rentré en jeu face à Alaves le weekend dernier.

Messi/Kimpembe : Le jeune titi Parisien s’est révélé aux yeux de l’Europe, un soir de PSG VS Barca au Parc des Princes. Lionel Messi voudra prendre sa revanche d’autant plus qu’il est possible qu’il rejoigne les rangs Parisiens la saison prochaine. La puissance du Français face à la technique chaloupée de l’Argentin, ça risque de nous faire vibrer.

Quelles seront les compos ?

Mauro Pochettino devrait aligner l’équipe suivante en 4-2-3-1 :

Mbappé Icardi Kean

Verrati

Paredes Gueye

Kurzawa Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Ronald Koeman devrait lui jouer en 4-2-3-1 :

Dembele Griezmann Messi

Pedri

Busquets De Jong

Alba Lenglet Pique Dest

Ter Stegen

Mercredi 17 Février à 21h00

FC Séville vs Borussia Dortmund

Un match qu’on n’attend tous ici au Maroc, peut-être même plus qu’en Andalousie. Ce n’est plus le FC Séville mais plutôt le FC Maroc.

Dans un premier temps, nous vous expliquerons l’impact incroyable des Marocains sur le jeu du FC Séville.

Dans un second temps, nous décortiquerons le principal duel.

Enfin, nous vous proposerons les compositions probables.

Le FC Maroc!

Avant, nous avions le Deportivo la Corogne au début des années 2000. Une fierté d’avoir 3 Marocains dans un grand club européen. 3 certes mais contrairement à Nourredine Naybet, Mustapha Hadji et Salaheddine Bassir n’étaient pas des titulaires indiscutables. Aujourd’hui, nous avons 3 Marocains, titulaires et indispensables, et surtout décisifs.

Yassine Bounou est devenu l’un des plus grands portiers d’Europe, n’en déplaise à certains footix qui regardent 1 match par trimestre. Ce sont les faits et désolé les haineux jaloux, on n’y peut rien. Son dernier match en Coupe d’Espagne face à Lionel Messi où il a sorti 3 buts tous faits en est la meilleure preuve.

Munir El Haddadi, depuis le départ d’Oussama El Idrissi et la blessure d’Ocampos, survole les débats. Il enchaine but sur but comme le weekend dernier face à Huesca.

Enfin Youssef En-Nesyri, troisième meilleur buteur de la Ligan attise toutes les convoitises et s’est installé comme le numéro 9 de cette équipe. Il voudra prouver que son dernier doublé en Ligue des Champions n’est pas le fruit du hasard.

Quel est le principal duel ?

Haaland/ En Nesyri : le duel qu’on attend tous. Deux des attaquants les plus prolifiques d’Europe si on prend le ratio but /minutes jouées. Ce sont deux attaquants au profil similaire. Physiques, rapides, avec une finition à la Pippo Inzaghi, et un très bon jeu de tête. On a hâte de les voir face à face.

Julien Lopetegui devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Munir En-Nesyri Gomez

Rakitic

Fernando Jordan

Rekik Kounde Carlos Rekik

Bounou

Eric Terzic devrait aligner la composition suivante en 4-3-3 :

Sancho Haaland Brandt

Reus

Bellingham Can

Guerreiro Hummels Akanji Can

Hitz

Cette Champions League commence très bien. On a un choc et un match avec 3 Marocains, que demander de plus ?

Merci l’UEFA

Merci la Champions League

Merci le football

Merci la vie

Nas

