La Champions League nous a régalé la semaine dernière, on a hâte de découvrir la 2ème phase de ces huitièmes de finale.

Deux affiches sortent du lot. La première va nous permettre de mieux comprendre la philosophie de Thomas Tuchel, qui met Hakim Ziyech sur le banc.

La deuxième va nous éclaircir un peu plus sur l’infirmerie du Real Madrid, et on va vous dévoiler un joueur du côté de l’Atalanta de Bergame qui risque de nous éblouir…

Mardi 23 Février à 21h00

Atletico Madrid vs Chelsea

C’est le match qu’on attend tous. Le leader de la Liga face à Hakim Ziyech. Enfin, on espère, car depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, le grand perdant du changement est le Marocain.

On croyait que le technicien allemand était de la trempe de Jürgen Klopp, on s’est trompés. L’ancien coach du PSG s’entête dans son 3-4-3. Vous allez me dire que jouer dans ce dispositif tactique n’est pas si défensif que ça ? Bien sûr que si! Quand tu alignes 3 défenseurs centraux au lieu de 2, tu te prives d’un joueur offensif…

Hakim Ziyech n’est pas le seul perdant de l’arrivée du technicien allemand. Christian Pulisic et Edouard Mendy se retrouvent dorénavant sur le banc.

La frustration est grande pour nous Marocains. Pourquoi mettre la recrue phare des Blues sur le banc de touche aux dépens de Manson Mount ?

Le technicien allemand a besoin de montrer sa patte, certes, mais il ne tire pas le meilleur de son effectif.

En jouant en 4-3-3, en mettant Hakim Ziyech à gauche et Olivier Giroud en pointe, il profiterait d’un joueur qui a une pied gauche magique pour distiller des ballons à un des meilleurs joueurs de tête d’Europe, tout en maintenant Tim Werner attaquant gauche pour garder de la percussion.

Comme il est têtu, et qu’il reste borné sur son schéma tactique ultra défensif, il aura du mal à lui accorder du temps de jeu. On connaît le personnage et on l’a vu à l’œuvre avec Leo Paredes au PSG, mis au placard pendant plusieurs semaines. Tiens, tiens… un joueur très technique, qui sait mettre le pied sur la ballon. On l’a vu à l’œuvre au Nou Camp dans cette Champions League.

En face, les Colchoneros viennent de subir une défaite surprenante samedi dernier face à Levante (0-2). On a hâte de voir à l’œuvre Luis Suarez, « le cadeau du FC Barcelone » aux Madrilènes. Le meilleur buteur du championnat Espagnol nous a toujours régalés ces dernières saisons en Champions League, et face à une défense Londonienne pour le coup très solide, on risque d’assister à de très beaux duels.

Thomas Tuchel devrait proposer un 3-4-3 avec :

Werner Abraham Mount

Alonso Kovacic Kanté James

Rudiger Zouma Azpilicueta

Mendy

Mercredi 24 Février à 21h00

Atalanta Bergame vs Real Madrid

Ramos, Carvajal, Marcelo, Militao, Odriozola, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema. Non ce n’est pas l’équipe type, mais la liste des blessés, l’équipe à la decima, est très décimée.

Ça sera un vrai casse-tête pour Zinedine Zidane.

Ce week-end, les Madrilènes vainqueurs (0-1) de Valladolid, ont fait une très bonne opération en revenant à 3 points du leader l’Atletico Madrid, malgré les innombrables blessures.

Ils devront aller chercher un résultat à Bergame. Mais sans son capitaine Sergio Ramos et surtout son meilleur joueur Karim Benzema, ça risque d’être compliqué, même si vous allez me dire que la C1, est la coupe des Madrilènes.

Il devront se méfier d’une équipe Bergamote très en forme en ce moment, qui vient de battre le Napoli (4-2) avec un excellent Matteo Pessina, une petite pépite qui a pris la place de Papu Gomez.

Un jeune Italien milieu offensif, qui, et on met une pièce sur lui marquera un but et délivrera une passe décisive. Une vraie découverte! Les fins connaisseurs qui lisent cette chronique l’apprécieront.

Zinedine Zidane devrait aligner l’équipe suivante en 4-2-3-1 :

Vilnicius Mariano Asencio

Modric

Casimero Kroos

Mendy Nacho Varane Vasquez

Courtois

Pour le coup Zizou, n’aura plus personne sur le banc de touche et devra faire attention à Casemiro, qui est sous la menace d’une suspension pour le match retour.

Deux matchs qui nous promettent beaucoup de buts et d’émotion, et ce pour notre plus grand bonheur.

Après avoir bien lu cette chronique, vous pouvez aller parier chez votre buraliste préféré, et vous poser tranquillement sur votre canapé…

Merci la Champions League

Merci l’UEFA

Merci le football

Merci la vie

Nas

Partagez cet article :