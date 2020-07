PARTAGER La Tribune de Nas : Layster ou safi…

On aura 4 affiches cette semaine, mais la plus palpitante reste indéniablement celle de dimanche, pour le compte de la dernière journée de Premier League.

Une finale pour la dernière place qualificative pour la Champions League entre Leicester et Manchester United. Malheur au vaincu, un match qui vaut 40 millions d’Euros, Leicester ou safi…

Nous allons vous présenter ces 4 affiches avec notamment un retour du Paris Saint Germain, avec du public, et ce à 19 jours de la reprise de la Champions League…

Mardi 21 Juillet à 18h00

Paris SG VS Celtic Glasgow

Vainqueurs du Havre (0-9), les Parisiens ont enchainé en écrasant l’équipe Belge de Waasland Beveren (7-0) au Parc des Princes, un match plein de symboles.

Le premier match amical dans l’antre des Parisiens depuis un certain PSG VS Barca en 2012, mais surtout premier match au Parc des Princes avec du public. Une vraie bouffée d’oxygène.

Ce match était très particulier puisqu’il a duré 4 fois 30 minutes, pour une large revue d’effectif. Et c’est ce qui va se passer lors de ce match face au Celtic Glasgow, pour préparer les deux prochaines finales de Coupe nationales, et surtout le quart de finale de Champions League contre l’Atalanta Bergame. On aura le plaisir de revoir le quatuor offensif Neymar/ Di Maria/ Icardi/ Mbappé face à une équipe écossaise très athlétique.

Ça sera le dernier test avant une fin de saison palpitante côté parisien…

Mercredi 22 Juillet à 20h15

Liverpool vs Chelsea

Les Reds déjà champions n’ont plus rien à jouer, contrairement à Chelsea, qui joue sa peau à Anfield Road. En effet, ils jouent leur place en Ligue des Champions sur ce match, car je rappelle le classement :

Chelsea 63 pts Leicester 62 pts ( avec un match en plus) Man United 62 pts

Ce match est primordial pour les Londoniens, car à 18H00, les Mancuniens reçoivent West Ham, et devraient empocher les 3 points de la victoire, ce qui devraient reléguer, les Blues à la 4ème place, mais qui est toujours qualificative pour la Champions League… avant une finale explosive Leicester vs Manchester United dimanche prochain…

Vendredi 24 Juillet à 20h00

Paris SG vs Saint Etienne

La finale de la Coupe de France au Stade de France avec du public. Qui l’eût cru en avril dernier au moment de l’arrêt de la Ligue 1 ?Personne.

Le paradoxe est que la France est le premier pays à avoir arrêter son championnat, mais aussi le premier à reprendre le football avec du public.

Le PSG va commencer les choses sérieuses. Malgré les départs de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, Thomas Meunier au Borussia Dortmund, et d’Edinson Cavani, à priori à l’Atletico Madrid ; les Parisiens ont du banc et un banc de qualité. Même si ces deux derniers étaient des titulaires lors de la dernière confrontation des Parisiens en Champions League face aux Allemands.

Ils devraient aligner l’équipe suivante en 4-2-4

Icardi Mbappé

Neymar Di Maria

Verrati Gueye

Kurzawa Marquinhos Silva Kehrer

Navas

Une équipe de qualité, et si elle maintient son jeu collectif, et la Grinta qu’elle a montré face à Dortmund au match retour, elle peut avec ses individualités hors norme, gagner les deux coupes nationales, et aller très loin en Champions League…

Dimanche 26 Juillet à 16h00

Leicester vs Manchester United

On ne pouvait pas espérer plus belle affiche pour clore la Premier League, et cette belle semaine de football. Une finale pour accrocher la dernière place pour la Champions League, qui vaut un trophée dans le championnat le plus concurrentiel d’Europe, où pas moins de 8 très belles équipes se battent pour accéder aux 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Ce match opposera un Leicester, en perte de vitesse depuis la reprise post Covid. Et dire que les Foxes étaient dauphins de Liverpool avant la crise, oui oui dans le Football, on peut être renard et dauphin…

Trêve de plaisanterie, avant la trêve estivale, ce match qui vaut 40 Millions d’Euros, devrait nous régaler. Leicester qui reçoit les Mancuniens vient de se faire laminer par les Spurs (3-0) le week end dernier ; pendant que Chelsea corrigeait Manchester United (3-1) en demi-finale de la Cup.

Cependant, les Mancuniens peuvent compter sur un milieu de terrain très technique avec le trio Pogba/Fernandes/ Matic. Les deux clubs vont s’entretuer, ce qui fera l’affaire de Chelsea qui jouera à la même heure face à Wolverhampton, d’un certain Romain Saiss… tout est possible, pour ce finish, on vous disait, hir Layster ou safi…

Nas