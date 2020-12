Oui! On dit « La Nouwill » quand on parle de Noël au Maroc. Et on a trouvé une astuce pour s’occuper pendant ces 3 semaines de couvre-feu… le football.

On va vous présenter, et analyser 4 affiches qui risquent de nous procurer du plaisir, et beaucoup d’émotions…

Arsenal vs Manchester City

Mardi 22 Décembre à 21h00

On joue la League Cup cette semaine en Angleterre. Ça sera sûrement une bouffée d’air pour les Gunners qui ne s’en sortent plus en Premier League. Défaits encore une fois face à la sensation de cette saison Everton (2-1) ; ils pointent désormais à la 15ème place !!!

Arsenal vit une vraie crise; et son effectif n’est pas digne d’un grand club, ils ont fait plusieurs erreurs. Cela va de la mascotte qu’ils ont voulu virer qui était là depuis plusieurs années à l’accident industriel qui se nomme « Mezut Ozil ».

Un joueur payé 21 millions d’Euros/an à rester sans son canapé à voir ses coéquipiers de faire humilier, sur les toutes les pelouses de Premier League

Manchester City devrait faire tourner, mais faire tourner chez les Citizens, n’a pas la même signification que chez les autres clubs…

Pep Guardiola devrait proposer la composition suivante en 4-3-3 :

Silva Aguero Mahrez

Foden

Gundogan Fernandinho

Mendy Stones Laporte Walker

Ederson

Valladollid vs FC Barcelone

Mardi 22 Décembre à 22h00

Le “Ronaldoisco”, R9 président de « Balad El Walid », aura un pincement au cœur, lui l’ancien Catalan.

Ce match va nous intéresser, car on sera contents de voir notre Jawad El Yamiq, qui a été titulaire lors de la précédente journée de Liga face au FC Séville. Après avoir affronté Youssef En- Nesyri, il se mesurera à Lionel Messi, qui vient d’égaler le record de Pelé sur le nombre de buts dans un seul club (643 buts). Une occasion en or pour l’ancien du Raja, pour espérer une place de titulaire chez les Lions de l’Atlas.

Le FC Barcelone n’est pas au mieux de sa forme, accusant 8 points de retard sur le leader l’Atletico Madrid.

Ronald Koeman devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Coutinho Braithwate Messi

Griezmann

Busquets Pjanic

Alba Mingueza Lenglet Dest

Ter Stegen

Real Madrid vs Grenade FC

Mercredi 23 Décembre à 19h45

Zinedine Zidane marche sur l’eau en ce moment, un sans-faute qui lui permet de prendre la deuxième place de la Liga avec 29 points.

Il doit son salut à Monsieur Karim Benzema qui survole les débats en ce moment. Il vient de battre à nouveau un record, celui du meilleur buteur Français en club. Il vient de dépasser Thierry Henry, a été élu meilleur joueur du mois et en ce moment meilleur passeur de la Liga, rien que ça !

Thibault Courtois et Luka Modric sont revenus à leur meilleur niveau! Et ce qui leur permettra de maintenir ce rythme de croisière infernal.

En face, Grenade pourra compter sur Roberto Soldado qui s’est juré de marquer et d’aller chercher les 3 points à Madrid.

ZZ devrait jouer en 4-3-3 :

Rodrygo Benzema Vasquez

Modric

Casemiro Kroos

Mendy Ramos Varane Carvajal

Courtois

PSG vs Strasbourg

Mercredi 23 Décembre 21h00

L’infirmerie du PSG ne désemplit pas. Presnel Kimpembe, Levyn Kurzawa, et Alessandro Florenzi viennent rejoindre Mauro Icardi et Neymar Jr.

Thomas Tuchel est en roue libre et fait n’importe quoi. Comment peut-on proposer un 3-5-2 ultra défensif quand on a un effectif pétri de joueurs très offensifs ?

Il est en contradiction, en conflit perpétuel avec Leonardo, et chercher limite à se saborder, car son contrat se finit en juin 2021, et ne sera pas prolongé.

Paris ne domine pas la Ligue 1, ils sont 3 ème du championnat et cela apporte un peu de piment. Mais attention à l’excès de confiance. Des équipes comme Marseille ou Lyon n’ont pas de compétition européenne, et se concentreront sur le championnat au moment où le PSG aura une double confrontation avec le FC Barcelone… qui laissera forcément des séquelles au minimum physiques. Paris doit absolument prendre les 3 points avant la trêve.

Thomas Tuchel devrait reconduire son 3-5-2 :

Kean Mbappé

Bakker Rafinha Paredes Verrati Dagba

Diallo Marquinhos Kehrer

Navas

Les fêtes arrivent à grand pas, mais on va se régaler cette semaine. De quoi essayer de finir en beauté cette année morose…

Le pire est derrière nous. Vivement 2021 !

Vive le Foot !

Vive l’espérance !

Vive la vie !

Nas