La Tribune de Nas : Je(u)di(s) qu’on revit…!

Oui je dis qu’on revit avec un match par jour, et c’est à partir de jeudi qu’on va commencer à revivre, avec ce déconfinement tant attendu.

En attendant et dès lundi, on aura de la Liga et de la Premier League.

Voilà ce qu’on vous propose cette semaine, avec 2 matchs de City, 2 du Barca et 2 du Real.

Des duels mais surtout un avant-goût de ce qui nous attend en Champions League du 8 au 23 août prochains. Oui c’est officiel !

Le foot suit son cours « hamdoullah », la Champions League reprend officiellement, et le déconfinement est prévu pour ce jeudi !

Ce n’est pas une belle semaine ça ?

Lundi 22 Juin à 20h00

Manchester City vs Burnley

Les Citizens sont en très grande forme, et ce n’est pas David Luiz et Arsenal qui diront le contraire. Vainqueurs des Gunners pour la reprise de la Premier League (3-0), les hommes de Pep Guardiola, ont montré qu’ils étaient en très grande forme.

Et si on devait retenir une chose des matchs à domicile des Citizens, c’est bien ce côté ingénieux de faire partager le match avec les supporters, restés « At home ».

Car il faut savoir qu’en plus du DJ, qui simule le bruit des fans, un écran à côté des buts avec la tête de dizaines de supporters, fait office de Zoom géant ; montrant la célébration des supporters à chaque but de leur club, en live.

Les Anglais ne cesseront de nous surprendre !

Mardi 23 Juin à 21h00

FC Barcelone vs Athletico Bilbao

Les Barcelonais, dos au mur, n’ont plus leur destin entre leurs mains. Ils doivent absolument prendre les 3 points face aux Basques, avant d’espérer un faux pas des Madrilènes.

En effet, les Catalans n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face au FC Séville, et comme annoncé lors de la précédente chronique, ce match a été comme prévu, le tournant de cette Liga. Les Barcelonais étaient prévenus. A eux maintenant de faire le plein à domicile, d’autant plus qu’ils n’ont pas un banc aussi conséquent que les Madrilènes. La situation d’Antoine Griezmann, rentré à 12 minutes de la fin à Séville, n’arrange pas les choses. Il faut qu’il redevienne le joueur décisif qu’il a été avec les Colchoneros, car Lionel Messi, même en étant le meilleur joueur du monde, ne peut pas porter l’équipe à lui tout seul.

Mercredi 24 Juin à 21h00

Real Madrid vs Majorque

Les Madrilènes ont le vent en poupe en ce moment. En faisant un carton plein face à deux gros de le Liga, coup sur coup face au FC Valence et à la Real Sociedad, les hommes de Zinedine Zidane montrent leurs muscles, grâce à des blessés revenus très forts dans la compétition, notamment Eden Hazard et surtout Marco Asencio, qui a marqué après 10 mois d’absence et 30 secondes après son entrée de jeu.

Le Real Madrid profite aussi de l’excellent état de forme de Karim Benzema, auteur d’un but sensationnel face aux Valencians, et du but de la victoire à la Sociedad, devenant par la même occasion le 5ème meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid devant le fameux Ferenc Puskas, excusez du peu…

Jeudi 25 Juin à 20h15

Chelsea vs Manchester City

C’est le choc de cette semaine. Un match qui va tous nous intéresser. Pourquoi ? Tout d’abord parce que Chelsea, grâce au transfert de Hakim Ziyech, est désormais le club anglais préféré des Marocains, qui veulent tous voir les pensionnaires de Stamford Bridge, se qualifier pour la prochaine Champions League.

Ils sont bien partis pour, après le nul de Manchester United face au Spurs. Ils confortent leur quatrième place avec 5 points d’avance sur les Mancuniens . Ça sera un match difficile pour les Blues, mais ils pourront compter sur un Olivier Giroud décisif, et buteur face à Aston Villa, ce weekend.

Samedi 27 Juin à 16h00

Celta Vigo vs FC Barcelone

Ça sera un deuxième match compliqué pour les Blaugranas. Car il ne faut pas se fier au classement, même si le Celta Vigo est 16 ème de la Liga. Il vient d’étriller Alaves (6-0) à domicile ce week-end. Ils n’ont que 6 points d’avance sur la lanterne rouge Leganes. Le Barca sait ce qu’il l’attend. Un Celta Vigo, qui visera les 3 points avec un Rafinha en très grande forme (doublé ce samedi). Et on connaît tous la malédiction des joueurs, qui jouent contre leur ancien club.

Quique Setien devra trouver la solution pour que le Barca retrouve toute sa splendeur. Et cela passera par un Luis Suarez qui doit vite retrouver ses sensations, pour épauler un Antoine Griezmann à la dérive. Et un Lionel Messi esseulé. Antoine, inspire toi un peu de Karim, et n’aies pas un destin à la Philippe petit couteau.

Dimanche 28 Juin à 21h00

Espanyol Barcelone vs Real Madrid

On va clôturer cette belle semaine de Football avec comme ce dimanche le Real Madrid. Les supporters du Barca vont pour une fois supporter leur ennemi juré l’Espagnol de Barcelone. Ca sera peut-être le match le plus facile pour les Madrilènes, car après avoir battu Valence, et la Real Sociedad à l’extérieur, aller chercher les 3 points face à la lanterne rouge, qui vient d’être défaite à domicile face à Levante (1-3), sera une partie de plaisir pour les joueurs de Zinedine Zidane.

Cette série de matchs va être palpitante surtout en Espagne après la prise de pouvoir des Merengues. Le duel va être de plus en plus serré.

Et en Angleterre aussi, avec des places en Champions League qui sont très rares et vont coûter très chères.

Hakim Ziyech ne sera pas le seul derrière son écran jeudi, tout le peuple marocain sera derrière sa TV pour supporter les Blues. Ce match aura une saveur particulière après être parti jeudi au Hammam, chez le coiffeur, au restaurant…

Quand je vous dis qu’on revit… !

Vive le Foot

Vive le Barca

Vive le Real

Vive Chelsea

Vive la vie

Vivement Jeudi !

Nas