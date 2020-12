On attendait que l’annonce soit officielle, c’est fait! Thomas Tuchel a bien été licencié par le PSG, et Mauricio Pochettino est bel et bien le nouvel entraineur de Paris.

Quelles sont les raisons du licenciement de Thomas Tuchel?

Pourquoi avoir choisi Mauricio Pochettino?

Comment va évoluer ce PSG en 2021?

Il y a 2 raisons sportives et une raison extra sportive :

Quand Leonardo a débarqué comme Manager du PSG, il n’avait pas choisi son entraineur, et on sait que Leo aime avoir la main sur son entraineur.

D’ailleurs c’est exactement ce qui s’était passé avec l’éviction d’Antoine Kambouaré au début de l’ère QSI, et qui a été remplacé par Carlo Ancelotti. Donc les bases n’étaient déjà pas bonnes.

Par la suite, il y a eu plusieurs déclarations de part et d’autre qui ont mis le feu aux poudres. La plus récente, et celle qui a fait déborder le vase, est la dernière interview du Coach Allemand qui a clairement dit «entrainer le PSG dépasse le sportif c’est de la politique …». La déclaration de trop qui a « tuchel » l’amour propre des dirigeants à Doha ; et qui ont décidé de le licencier le lendemain.

Il faut dire qu’à part une qualification poussive en 1/8 de Finale de Ligue des Champions, le jeu n’était pas du tout séduisant.

Comment peut-on s’appeler le PSG, avec un potentiel offensif unique, et jouer en 3-5-2? C’est inimaginable! Les Parisiens avaient quand même l’un des jeux les plus séduisants d’Europe. Tactiquement, Thomas Tuchel devait proposer beaucoup mieux, au lieu que son équipe ne devienne une Neymar/Mbappé PSGdépendance.

Enfin, mathématiquement, Paris est en «crise». Être 3 ème du championnat, et perdre à domicile contre l’Olympique de Marseille et Lyon (une première sous l’ère QSI), n’est pas possible quand tu t’appelles Paris. Les Qataris ne pouvaient pas l’entendre de cette oreille!

Pour toutes ces raisons, Thomas Tuchel s’est fait licencier. Certes juste après la première Finale de Champions League de l’histoire du club, mais il a fini un cycle, et a tout de même «Tuchel» 7 Millions d’Euros d’indemnité…

Son successeur a connu la même mésaventure. En effet Mauricio Pochettino, a été licencié par Tottenham lors de la saison 2019-2020, le 19 novembre 2019 pour être exact, après un début de saison compliqué. Le club londonien est alors 14e du championnat anglais avec 14 points en 12 matchs.

Âgé de 48 ans, ce jeune entraineur a plusieurs cartes qui ont joué en sa faveur. Il prône le beau jeu, et Paris a besoin de ce type de profil.

Il a surtout joué sous les couleurs Parisiennes entre 2001 et 2003, il en a même été le Capitaine.

Pour ceux qui ont des doutes sur sa gestion de stars dans le vestiaire, il a joué avec Ronaldinho, Anelka… et a entrainé Harry Kane, Capitaine de la sélection Anglaise.

Il a le gros avantage de parler 3 langues essentielles dans le vestiaire Parisien (Français, Anglais et Espagnol).

Le fait qu’il soit Argentin, a été un plus vu le contingent Sud-Américain à Paris.

Mais surtout et c’est un élément primordial. Lionel Messi avait donné son aval lorsque le FC Barcelone voulait le recruter. Car mettre à la tête du PSG un entraineur qui a de très bonnes relations avec « la future recrue du PSG », d’autant plus qu’il est Argentin, est un argument de poids.

Il va ainsi apporter son expérience, et un jeu séduisant à Paris, contrairement à Thomas Tuchel qui s’est saboté en proposant un équipe «moche» sans fond de jeux…

En parlant de fond de jeux, qu’est-ce que va proposer Mauricio Pochettino pour cette année 2021 qui s’annonce chargée, notamment avec cette double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions?

Le coach Argentin prône le 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10 derrière l’attaquant. Pour que vous ayez une idée, nous allons vous proposer le PSG sous Tuchel ; et le PSG sous Pochettino.

PSG de Tuchel ( 3-5-2):

Mbappé Neymar

Bakker Herrera Paredes Rafinha Florenzi

Kimpembe Danilo Marquinhos

Navas

PSG de Pochettino (4-2-3-1):

Icardi

Mbappé Neymar Di Maria

Verrati Paredes

Kurzawa Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Avec le coach Argentin, Paris ira mieux, car les solistes Neymar et Mbappé vont arrêter de croire que le Football est un sport individuel, le jeu ne sera pas centré sur eux, ils en deviennent lassants…

Il emmènera sûrement sa petite touche; on parle de Delle Ali et Christian Ericksen, deux de ces anciens joueurs, en manque de temps de jeu.

Finalement l’ancien capitaine Parisien, préféré à Massimo Allegri et Thiago Motta, est vraiment l’homme de la situation.

Bonne année !

Bonne santé !

Nas