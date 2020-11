PARTAGER La Tribune de Nas : Des « Tabouzi » au pied du mur…

Après 3 semaines d’absence, la Ligue des Champions reprend, et ce pour notre plus grand bonheur.

4 grosses affiches sont au programme. La bonne nouvelle c’est que ces 4 matchs sont à des horaires différentes… Merci l’UEFA !

Là, on rentre dans le vif du sujet, où de grosses équipes comme Paris, l’Inter ou le Real sont au pied du mur, et une défaite risque de les éliminer…

Rennes vs Chelsea

Mardi 24 Novembre à 18h55 :

Un match qui va intéresser tous les Marocains. Notre défenseur central Nayef Aguerd face à notre attaquant gauche Hakim Ziyech.

La star marocaine enchaîne des performances de haut vol avec la sélection nationale et les Blues ( 5 fois MVP sur les 6 derniers matchs).

D’un autre côté, l’ancien défenseur du FUS connaît une ascension fulgurante. En un an il passe de la Botola à la Champions League et la sélection marocaine. D’ailleurs c’est clairement le futur patron des Lions de l’Atlas, autant avoir un œil sur lui dès à présent.

Il aura fort à faire, ce Chelsea marche sur l’eau en ce moment. En s’imposant (0-2) sur le terrain de Newcastle, les Blues sont deuxièmes à 2 points des Spurs. Les recrues tournent bien , les Clean Sheets s’enchainent, les Rennais sont prévenus. Ces derniers viennent d’ailleurs de subir une défaite surprise à domicile face à Bordeaux sur un but du Soufiane Boufal Français, Hatem Ben Arfa, et ne partent pas favoris face aux Londoniens.

Franck Lampard devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Werner Abraham Ziyech

Mount

Kanté Kovacic

Chilwell Silva Zouma James

Mendy

PSG vs Leipzig

Mardi 24 Novembre à 21h00 :

Le match de tous les dangers! Une vraie finale qui peut éliminer le PSG, dès ce mardi. Les finalistes de la dernière édition n’ont pas d’autre choix que la victoire, pour espérer rester dans la course à la qualification.

Il faut dire qu’ils ne sont pas du tout dans les meilleures dispositions. Querelle interne entre Leonardo et Thomas Tuchel, cascade de blessés et de suspendus ( Icardi, Kimpembe, Gueye, Verrati, Bernat…), et surtout énième remontada contre l’AS Monaco vendredi dernier. Une défaite qui fait mal et qui met une pression énorme sur le PSG.

Les Allemands sont deuxièmes avec 6 points, les Français troisièmes avec seulement 3 petits points, vous comprenez mieux la situation délicate des Parisiens.

Thomas Tuchel sait qu’il joue sa place, et devra malheureusement composer avec les absents. Il devrait proposer la composition suivante en 4-2-4.

Mbappe Kean

Neymar Di Maria

Pereira Paredes

Kurzawa Diallo Marquinhos Florenzi

Navas

Olympiacos vs Manchester City

Mercredi 25 Novembre à 18h55

Youssef El Arabi vs Pep Guardiola. Autant Manchester City boite en Premier League, autant l’équipe domine son groupe en Champions League ( 9 points/ 9 possibles).

Les Grecs sont troisièmes avec 3 points d’avance sur Marseille, « à jamais les premiers… » à concéder 12 défaites de suite, et n’aspirent qu’à une seule chose, cette troisième place, synonyme de qualification pour l’Europa League.

Pep Guardiola devrait aligner l’équipe suivante :

Torres Jesus Sterling

Silva

De Bruyne Rodrigo

Cancelo Laporte Diaz Walker

Ederson

Inter Milan vs Real Madrid

Mercredi 25 Novembre à 21H00

Borussia M’Gladbach 5 points

Chakhtior Donetsk 4 points

Real Madrid 4 points

Inter Milan 2 points

Oui vous ne rêvez pas! On dirait que le classement est à l’envers. Quel groupe surprise !

Ce match va être déterminant. Soit le Real Madrid s’incline, et l’Inter Milan se relance, mais risque de voir les deux autres « petites équipes » filer vers la qualification ; ou le Real Madrid s’impose et élimine dès cette semaine l’Inter Milan.

Les Milanais qui nous ont impressionnés ce Dimanche, avec un remontada incroyable (4-2) face au Torino, grâce à une Masterclass de Romelu Lukaku ( 2 buts et 2 passes décisives), peuvent créer la surprise, car ils ont vraiment les joueurs pour.

Certains n’arrêtent pas de répéter qu’Antonio Conté est défensif, on peut vous dire qu’en phase offensive avec notamment Achraf Hakimi, c’est une redoutable machine à marquer.

Le Real Madrid de son côté, va être privé de son meilleur élément, Sergio Ramos. Le capitaine est plus qu’un défenseur, c’est un vrai leader! D’ailleurs son absence s’est fait ressentir lors du match nul des hommes de Zinedine Zidane face à Villareal (1-1). Zizou devra composer avec les absences et proposer la formation suivante en 4-3-3 :

Hazard Diaz Asencio

Modric

Kroos Casimeiro

Mendy Nacho Varane Carvajal

Courtois

Un duel de Marocains, Pep face à une autre Marocain et deux finales de groupe qui risquent de nous procurer beaucoup d’émotions, de suspens, et de surprises, comme sait si bien le faire la coupe aux grandes oreilles.

Vive la Champions League !

Vive le foot !

Vive la vie !

Nas