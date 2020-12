Des retrouvailles romantiques, et des finales, voilà ce que nous propose cette 6 ème et dernière journée de la Ligue des Champions.

On vous a sélectionné 4 affiches, allons analyser tout cela…

FC Barcelone vs Juventus Turin

Mardi 08 Décembre à 21h00

On n’avait pas pu avoir les retrouvailles Cristiano/Messi pour cause de Covid, en octobre pour le compte du match aller. Les deux meilleurs ennemis vont enfin se rencontrer, et ce pour notre plus grand plaisir.

Le FC Barcelone qui cartonne en Ligue des Champions, a plus de points en C1 qu’en Liga, 15 points contre 14. On n’arrive toujours pas à comprendre les Blaugranas qui enchainent les victoires avec une équipe bis en Coupe d’Europe, et se font humilier par le promu Cadix en Liga.

Certaines mauvaises langues diront que Lionel Messi a déjà la tête à Paris… Mais ce qui est sûr, c’est qu’il retrouvera toutes ses sensations en affrontant son meilleur ennemi Cristiano Ronaldo.

Celui-ci voudra aller chercher la première place du groupe, et pour cela les Turinois doivent gagner (0-3) au Nou Camp, car les Barcelonais se sont imposés (0-2) au Juventus Stadium, il y a un mois.

Le FC Barcelone devrait aligner l’équipe suivante :

Coutinho Braithwate Messi

Griezmann

Busquets Pjanic

Alba Lenglet Mingueza Dest

Ter Stegen

PSG vs Istanbul Basaksehir

Mardi 08 Décembre à 21h00

3 équipes à 9 points! Ce groupe a tenu toutes ses promesses. Paris qui revient de très loin, a une finale face aux Stambouliotes. Comme dit Thomas Tuchel «presque qualifié ce n’est pas qualifié, comme presque enceinte ce n’est pas enceinte». Ce type de match piège, le PSG en a l’expérience, et devra continuer sur sa bonne dynamique pour aller chercher cette qualification.

Ils devront se méfier de Kahveci qui a marqué un triplé contre le RB Leipzig, et qui était dans l’équipe type de la semaine dernière.

Paris pourra compter sur le retour de Marco Verrati qui a complètement métamorphosé l’entrejeu Parisien. C’est beaucoup plus fluide, et les transmissions sont beaucoup plus rapides.

Kylian Mbappé, la tête de noisette qui a pris le melon, a enfin trouvé le chemin des filets et a inscrit son 100 ème avec le PSG, Il affirme que ce but est libérateur, espérons qu’il dit vrai…Marquer contre Dijon ou Nimes c’est bien, marquer en Champions League c’est mieux…

Le coach allemand devrait proposer la composition suivante en 4-3-3 :

Neymar Kean Mbappé

Verrati

Di Maria Paredes

Kurzawa Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Ajax Amsterdam vs Atalanta Bergame

Mercredi 09 Décembre à 18h55

Liverpool 12 pts

Atalanta Bergame 8 pts

Ajax Amsterdam 7 pts

Une vraie finale! On ne pouvait pas espérer mieux ! Le vainqueur de cette finale se qualifie pour le prochain tour. Ce sont des équipes qui prônent le beau jeu et qu’on voudrait voir toutes les deux en 1/8 de finale… !

Un match qui va nous intéresser tout particulièrement avec la présence de Noussair Mezraoui et Zakaria Labyed. Celui-ci a vraiment pris son envol depuis le départ de Hakim Ziyech pour Chelsea. Eric Ten Hag, malgré sa défaite à domicile face au FC Twente (1-2) est favori.

L’entraineur de l’Ajax devrait jouer en 4-3-3

Promes Traoré Tadic

Labyad

Klaaassen Gravenberch

Tagliafico Blind Schuurs Mezraoui

Onana

Inter Milan vs Chakhtior Donetsk

Mercredi 09 Décembre à 21h00

Gladbach 8 pts

Chakhtior Donetsk 7 pts

Real Madrid 7 pts

Inter Milan 5 pts

L’autre finale de cette semaine! Les Italiens derniers du classement, peuvent se qualifier en cas de victoire à domicile face aux Ukrainiens. C’est le groupe le plus fou et le plus surprenant de cette saison.

Les Milanais profiteront de leur homme fort du moment, et ce n’est pas du chauvinisme, Achraf Hakimi, auteur d’un doublé contre Bologne ce week end, sera l’homme clé du dispositif tactique d’Antonio Conté.

Il pourra aussi compter sur Romelu Lukaku qui marche sur l’eau en ce moment, et qui est le numéro 9 le plus sous côté d’Europe avec Olivier Giroud. Les Ukrainiens, sensation de ce groupe, sont à un point de la qualification. Auront-ils assez d’expérience pour ne pas craquer à la dernière minute?

Antonio Conté, pour les faire craquer justement alignera son 3-5-2 habituel :

Lukaku Lautaro

Perisisc Vidal Brozovic Barella Hakimi

Skriniar Bastoni De Vrij

Handanovic

On rentre dans le vif du sujet, que des finales qui vont nous tenir en haleine cette semaine. Profitons-en, nous n’aurons plus l’occasion d’en avoir avant le mois de février…

Nas