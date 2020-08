PARTAGER La Tribune de Nas : Clap… de « faim »…

On aura vécu un mois d’Août exceptionnel, ce Final 8 format Coupe du monde a finalement tenu toutes ses promesses.

Des surprises, du suspens, des scores fleuves, on s’est vraiment régalé. Et dans ce clap de fin, on aura une finale PSG VS Bayern Munich. Les deux équipes qui ont le mieux joué, mais surtout celles qui avaient le plus faim, et qui ont su mettre l’intensité qu’il fallait pour étouffer leurs adversaires.

Après la victoire du FC Séville hier, nous connaitrons l’identité du vainqueur de cette édition atypique, mais avant cela allons analyser ce match.

Dans un premier temps, nous vous proposerons les compositions probables. Dans un second temps, nous tenterons d’expliquer les forces et les faiblesses de chaque équipe. Enfin nous mettrons en avant les principaux duels de ce match au sommet.

Le PSG, invité surprise de cette Finale, qui avait déjà récupéré Marco Verrati, Angel Di Maria et Kylian Mbappé, devrait selon toutes vraisemblances aligner Keylor Navas pour aligner son équipe type en 4-3-3 :

Neymar Mbappé Di Maria

Verrati

Marquinhos Paredes

Bernat Kimpembe Silva (c) Kehrer

Navas

Le Bayern Munich devrait aligner son 4-2-4 classique, la seule incertitude devrait venir de son axe central, où le meilleur ami de Lionel Messi devrait être absent, sorti sur blessure, il a été remplacé par Niklas Sule, on devrait avoir le onze suivant :

Lewandowski Muller

Perisic Gnabry

Alcantara Goretzka

Davies Alaba Sule Kimmich

Neuer (c)

Ce Bayern Munich la fait peur, par sa force, la qualité de ses joueurs et surtout la profondeur de son banc.

Il pourra s’appuyer sur ses arrières latéraux pour faire le nécessaire, et pousser les ailiers Parisiens à défendre. On suivra notamment avec attention le duel Di Maria/ Davies. L’ange Argentin ne pourra certainement pas prendre de vitesse la sensation de cette Champions League. Il comptera sur sa vision de jeu et sa qualité de passe extérieur du pied, pour mettre à mal le défenseur gauche Bavarois.

D’un autre côté le club Allemand pourra compter sur son milieu de terrain pour aller mettre la pression sur l’arrière garde Parisienne. En effet, Thiago Alcantara et Leon Goretzka sont plus des milieux relayeurs que de vrais milieux défensifs, et c’est là ou peut être la faille côté Bavarois. Car même si les Parisiens alignent des joueurs très offensifs, ils assurent leurs arrières avec un milieu compact mais surtout capable d’aller récupérer le ballon, des profils comme Marquinhos ou Leo Paredes que n’ont pas les Allemands.

Autre duel croustillant, Tilho Kehrer / Serge Gnabry. Car en plus du volet footballistique, sachez que la sœur du défenseur Parisien est l’ancienne compagne de Serge Gnabry, et que leur rupture s’est très mal passée. On peut vous dire dores et déjà que des tacles vont voler sur ce couloir, on mettra une petite pièce sur un carton rouge du défenseur Allemand…

L’attaquant Bavarois marche sur l’eau en ce moment. 9 buts en 9 matchs. L’ancien joueur d’Arsenal est devenu une pièce maitresse du onze Bavarois et sera l’une des principales menaces de la défense. Il sait tout faire : déborder, dribbler marquer, c’est vraiment un attaquant moderne, qui va faire beaucoup de mal à l’arrière garde Parisienne.

Enfin dernier duel sera entre Robert Lewandowski et Neymar Jr, pour le titre de meilleur joueur de la Champions League et du ballon d’or ( même s’il est annulé, je suis sûr qu’ils vont revenir sur leurs décisions).

Le Polonais devrait remporter ce titre, à moins d’un match exceptionnel du Brésilien, comme marquer un doublé avec un but de la victoire à la 78 ème minute sur un slalom et une frappe du gauche, pleine lucarne. Il en est capable. En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il est en feu et en très bonne forme.

Robert Lewandowski n’arrête pas de marquer but sur but, il est déjà à 15 buts et 2 unités du record de Cristiano Ronaldo. Il fera tout pour y arriver, Tiago Silva, le futur défenseur de Chelsea et Presnel Kimpembe, le futur patron des bleus sont prévenus.

En tout cas ce clap de fin récompensera le club qui aura le plus faim, mais aussi celui qui aura la maitrise du milieu de terrain, qui est la clé du match.

On n’aurait pas pu espérer plus belle affiche ! Un match au sommet qui clôturera cette très belle saison de Ligue des Champions, qui a tenu toutes ses promesses.

Merci Paris!

Merci le Bayern!

Merci l’Atalanta!

Merci Haaaland!

Merci Neymar!

Merci Aouar!

Merci Davies!

Merci Gomez!

Merci l’UEFA!

Merci le Foot!

Et Merci à vous !

Nas