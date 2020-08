PARTAGER La Tribune de Nas : Bono (an) mal an…

Bon an mal an, le FC Séville se qualifie pour sa sixième Finale d‘Europa League, notamment grâce à son gardien de but Marocain Yassine Bono…

Vainqueur (2-1) de Manchester United, Le recordman de la C3 (5 titres en 5 finales) tentera de confirmer que cette compétition est la sienne. Les Andalous auront en face d’eux un sérieux client, l’Inter de Milan. Le club Milanais n’a fait qu’une bouchée du Chakhtior Donetsk (5-0).

Quelles sont les chances des deux équipes ? Les probables compositions; et l’enjeu pour nos deux marocains sur cette Finale de Coupe d’Europe ?

Le FC Séville, qui est un habitué de la compétition est allé chercher cette qualification difficile grâce à un coaching gagnant de Julen Lopetegui, en faisant rentrer Luke De Jong en lieu et place de notre cher Youssef En-Nesiry à la 56 ème minute.

Le concurrent du Fassi a su prendre sa chance et marquer 22 minutes après son entrée en jeu…Après ce but, les Andalous ont su gérer le match, et ont fait valoir leur expérience. Les Anglais étaient très nerveux à l’image de l’altercation entre Victor Lindelof et Bruno Fernandes, qui sont presque venus aux mains, après avoir encaissé le deuxième but à la 78 ème minute.

Les Mancuniens avaient toutes leurs chances avec ses Cracks de devant : Marcus Rashford et Anthony Martial, mais c’était sans compter sur un Yassine Bounou stratosphérique. Et c’est sur lui que les Sévillans pourront encore compter pour contrecarrer l’armada offensive Interiste qui a terrassé les Ukrainiens.

Lorsque tu as dans ton équipe un duo d’attaque de la trempe de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, tu peux prétendre à faire peur n’importe quelle défense. Ce duo d’attaque est à la fois complémentaire, et très efficace.

En effet, l’attaquant Argentin est vif et très technique, alors que le Belge est très puissant et rapide. Ils nous font penser, tout proportion gardée au duo Ronaldo R9/Christian Vieri, duo légendaire de l’Inter de Milan des années 90.

C’est la force de cette équipe Italienne qui joue en 3-5-2, et qui profite d’une solide assise défensive et d’un milieu de terrain très compact. Ses Ailiers D’ambrosio / Young parcourent des Kilomètres pour alimenter le duo d’attaquant.

Il devrait d’ailleurs aligner le onze suivant en 3-5-2 :

Lukaku Lautaro

Young Galiardini Brozovic Barella D’Ambrosio

Bastoni De Vrij Godin

Handanovic (c)

Julen Lopetegui devrait quant à lui aligner un 4-3-3 :

El haddadi Ennesyri Ocampos

Banega

Fernando Jordan

Reguilon Diego Carlos Koundé Navas (c)

Bounou

En parlant de Yassine Bounou, l’ancien gardien de but du Wydad de Casablanca, a ébloui l’Europe par son parcours exceptionnel, en Europa League. Il ne faut pas oublier son penalty arrêté en quart de finale, avant sa prestation XXL contre Manchester United.

Prêté par Girona pour une saison, le portier Marocain a tout à gagner sur cette finale. Avec ses exploits, il pourra prétendre au minimum à ce que le FC Séville lève l’option d’achat, et s’il réitère le même match qu’en demi-finale, plusieurs grands clubs Européens toqueront, à coups sûrs, à la porte de Girona, pensionnaire de deuxième division Espagnole, club à qui il appartient…

Youssef En- Nesyri, quant à lui est la doublure de Luke De Jong en Liga, mais joue les première rôles en Coupe. Il a été bon, combattant mais pas décisif en demi-finale, Il a une chance incroyable pour se mettre en avant, et assurer une place de titulaire à la pointe de l’attaque du FC Séville, la saison prochaine…

Munir El Haddadi est un joueur… pardon on vient de se rappeler qu’il avait choisi la sélection Espagnole au détriment de la sélection Marocaine, enfin… choisir est un grand mot… Ils l’ont fait jouer 13 minutes pour l’empêcher de jouer avec le Maroc. Pour la peine, on ne parlera pas de lui, on laissera Marca et AS parler du joueur…

Pour notre part, nous sommes entrain de vivre les derniers moments d’une saison Européenne de Football exceptionnelle, cette finale d’Europa League est une très belle affiche Européenne, avec deux joueurs Marocains titulaires…

Nul doute que le peuple Marocain sera Andalou ce Vendredi en attendant l’arrivée d’Achraf Hakimi, la saison prochaine, pour soutenir l’Inter de Milan…

Nas