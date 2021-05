… attention, oui attention, certes les Citizens et les Blues sont favoris pour se retrouver en Finale de la Champions League…. Toutefois, la C1 nous a prouvé à maintes reprises qu’elle est capable de tout. Chers supporters cardiaques, soyez prudents cette semaine!

Mardi 04 Mai à 19h00

Manchester City vs PSG

Abu Dhabi qui reçoit Doha, avec un match où l’on peut s’attendre à tout. Manchester City dégage une sérénité telle qu’on les voit aller en finale.

Grâce à leur entraîneur Pep Guardiola et leur chef d’orchestre Kevin De Bruyne, ils savent gérer un match de haut niveau, avec ses temps forts et ses temps faibles.

Et, jouer avec un faux 9 brouille les pistes, avec un pressing haut qui prend à la gorge l’adversaire.

Kevin De Bruyne est bien parti pour gagner le Ballon d’or cette année. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du Football!

En face Doha sera privée de Kylian Mbappé, ou du moins il rentrera en jeu, puisqu’il a été aperçu boitillant à l’aéroport du Bourget !

Paris se prive de son arme numéro 1 (8 buts et 3 passes décisives) lors des 10 matchs de Champions League!

Les Anglais vont presser haut, et Paris devait jouer le contre avec les courses rapides du natif de Bondy. The «Poch» devra changer son plan de jeu.

Paris nous a surpris cette saison en allant s’imposer à Barcelone et Munich. Tout est possible. Ce qui est sûr, c’est qu’un joueur devra justifier son statut et son salaire… Neymar Jr, comme on dirait du côté de « Donor » Ney « Bayan lina ».

Mauro Pochettino va aligner son 4-2-3-1:

Icardi

Draxler Neymar Di Maria

Verrati Paredes

Diallo Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Pep Guardiola devrait aligner son 4-3-3 :

Bernardo Foden Mahrez

De Bruyne

Gundogan Rodri

Zinchenko Stones Diaz Walker

Ederson

Mercredi 05 Mai à 19h00

Chelsea vs Real Madrid

Thomas Tuchel n’a qu’une envie. Retrouver le PSG en finale et les écraser pour se venger de son licenciement express. Avant cela, il devra arrêter ses « dingueries » et éliminer Zinedine Zidane.

Oui, oui j’ai bien dit «des dingueries». La première est d’arrêter de titulariser Timo Werner qui est catastrophique, c’est le Stephan Guivarch des Blues. La deuxième est de titulariser notre Hakim Ziyech national qui a un pied gauche magique!

En face, le Real Madrid sera privé de Dani Carvajal et Raphael Varane, mais pourra compter sur le retour de son capitaine Sergio Ramos, mais aussi de l’homme en forme du moment Diego Militao!

Le retour de l’artiste Eden Hazard dans son ancien terrain de jeu risque de poser des problèmes aux Blues. On connaît trop bien le foot, pour prédire un but du Belge contre son ancien club.

Thomas Tuchel va aligner son 3-4-3 :

Pulisic Werner Mount

Chilwell Kanté Jorginho James

Rudiger Silva Azpi

Mendy

Zinedine Zidane va aligner son 4-3-3 :

Hazard Benzema Vilnicius

Modric

Kroos Casemiro

Mendy Militao Ramos Nacho

Courtois

Vous aurez compris que le titre de cette chronique ne fait pas allusion au grand prix de F1 d’Abu Dhabi, mais bien de Karim Benzema et City qui ont pris une sérieuse option pour la finale…

Mais une sérieuse option ne veut plus rien dire à ce stade de la compétition… Et c’est ce qu’on aime !!!

Vive la Champions League!

Vive le foot !

Vive la vie !

Nas

Partagez cet article :