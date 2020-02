PARTAGER La tempête Ciara souffle sur l’Ouest de l’Europe

Vols annulés, ferries interrompus entre la France et l’Angleterre, trafic ferroviaire à l’arrêt dans l’Ouest de l’Allemagne: la tempête Ciara souffle lundi sur le nord-ouest de l’Europe, provoquant dégâts, inondations, et coupures de courant.

En France, où le Nord est particulièrement exposé, jusqu’à 42 départements sur 96 ont été placés en vigilance orange dimanche et la population priée d’éviter les régions boisées, le littoral et les sorties en mer. Onze départements sont repassés en vigilance jaune lundi matin.

Au Royaume-Uni, pays le plus touché par cette tempête hivernale, les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés, la tempête provoquant de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Une partie du pays était encore en alerte jaune lundi matin, après avoir été placé en alerte orange pour vent violent dimanche.

Selon l’organisme professionnel Energy Networks Association (ENA), dimanche soir, 62.000 foyers étaient privés d’électricité.

Le Met Office a enregistré des rafales de vent frôlant les 150 km/h à Aberdaron, un village du nord du Pays de Galles.

A Stanmore, dans le nord-ouest de Londres, une grue située sur un chantier s’est pliée en deux « comme si c’était un spaghetti », selon la photo publiée sur Twitter par une habitante, Lindsey Wells, 36 ans, qui a été interrogée par l’agence de presse britannique Press Association.

Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés, la compagnie British Airways offrant la possibilité aux passagers devant arriver ou partir dimanche des aéroports londoniens de reporter leur vol.

Portés par les vents de la tempête, trois avions commerciaux ont battu dimanche le record de vitesse entre New York et Londres. Le plus rapide, un Boeing 747 de la British Airways, a effectué le trajet en moins de cinq heures, au lieu de 06H25 en temps ordinaires.

– Ferries interrompus –

Network Rail, le propriétaire du réseau ferré britannique, avait conseillé de ne pas se déplacer en train dimanche sauf si c’est « absolument nécessaire », et prévenu que le trafic pourrait être encore perturbé lundi matin. Plusieurs compagnies ferroviaires ont également décidé de réduire la fréquence et la vitesse des trains, voire d’annuler certaines dessertes en Ecosse.

En mer, la circulation des ferries dans la Manche entre Calais (France) et Douvres (Angleterre) a été interrompue dimanche midi « jusqu’à nouvel ordre ».

En Irlande, placée en vigilance orange avec risques d’inondations des régions côtières, 10.000 foyers, fermes et entreprises ont été privés d’électricité.

A Galway (Ouest), la cérémonie d’ouverture pour marquer le lancement de l’événement capitale européenne de la culture 2020, a été annulée samedi soir, et la compagnie aérienne Aer Lingus a mis en garde contre de possibles retards et annulations.

En Belgique, une soixantaine de vols au départ ou à destination de l’aéroport de Bruxelles ont été annulés.

Une alerte orange avait été émise pour dimanche, avec un risque de dégâts élevé sur tout le pays. A Bruxelles, des arbres, des corniches d’immeubles et des échafaudages sont tombés sans faire de victimes.

La totalité du parc éolien offshore belge a été mis à l’arrêt en milieu d’après-midi. Les rafales de vent ont entraîné l’arrêt automatique des éoliennes par mesure de sécurité.

– Risque de vagues submersion –

En Allemagne, la circulation des trains grandes lignes a été suspendue dans l’ouest du pays, et tout le trafic grandes lignes devrait être interrompu dans le pays.

La tempête est si violente que « nous sommes contraints de stopper complètement le trafic des trains grandes lignes en Allemagne en ce dimanche soir », a indiqué à l’AFP un porte-parole de la Deutsche Bahn, Achim Stauss.

Un peu plus tôt, un train effectuant la liaison entre Amsterdam et Berlin, avec 300 à 350 personnes à bord, a percuté un arbre tombé sur la voie dans la région du Emsland (ouest). Au bout de deux heures, le train a toutefois pu rejoindre la gare la plus proche, Bad Bentheim.

Les aéroports de Francfort, Berlin, Munich mais aussi Cologne et Hanovre ont annulé des décollages et atterrissages. A Düsseldorf, 120 vols ont été annulés dimanche, a tweeté la société exploitante de l’aéroport.

Les services météorologiques allemands ont émis un avertissement jusqu’à lundi 17H00 GMT.

A Amsterdam, environ 240 vols au départ ou à destination de l’aéroport de Schipol ont été annulés dimanche.

Dans la moitié nord de la France, les préfectures ont appelé la population à limiter les déplacements et à ne pas se promener dans les forêts en raison des risques de chutes d’arbres, et à éviter le littoral en raison de risques de « vagues submersion ».

Dans l’est du pays, des toitures se sont envolées et une centaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l’incendie d’une scierie dont « les flammes sont constamment attisées par le vent », selon les services de secours.

La région Hauts-de-France (nord) a annoncé de « possibles perturbations sur le réseau de transports interurbain et scolaire ».

A Lille comme à Boulogne-sur-Mer, parcs et jardins sont fermés toute la journée de dimanche, tandis qu’à Calais, la jetée ouest de la plage, lieu apprécié des promeneurs, est fermée depuis samedi soir.

Les sauveteurs en mer bénévoles de Calais ont dénoncé dimanche des comportements « inconscients » de la part de « véliplanchistes et amateurs de sport de glisse », sortis en mer malgré la tempête et les multiples appels à la prudence.

