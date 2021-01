L’accélérateur marocain « La startup Factory » s’est vu attribuer le Label AFRIC’INNOV pour sa toute première édition, a indiqué le comité de labellisation de ce dernier.

Créé en 2016 et basé à Casablanca, « La startup Factory » s’est donné pour mission de favoriser l’innovation sur le continent, en accompagnant startups et grands groupes autour de projets d’avenir.

Attribué par un Comité d’experts indépendants, le Label a pour objectif de distinguer les structures africaines d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant (SAEI) les plus performantes sur le continent, selon un communiqué du comité de labellisation.

Elles se distinguent pour avoir développé des processus pertinents et efficaces sur ces quatre axes : infrastructures, organisation, méthodologie et ressources d’accompagnement, et offre de service, afin d’accompagner au mieux les entrepreneurs qui les approchent.

Pour cette première édition, le Comité de Labellisation d’AFRIC’INNOV a distingué cinq SAEI parmi les nombreuses candidatures reçues.

Outre l’accélérateur marocain, ont été récompensés La Fabrique (Burkina Faso), Etrilabs (Bénin), Le CIPMEN (Niger) et Donilab (Mali).

Pour Christian Jekinnou, membre du Comité de Labellisation et fondateur de l’agence africaine spécialisée sur l’entrepreneuriat et l’innovation FANAKA&CO, le Label Afric’innov répond à un besoin fort de lisibilité des écosystèmes entrepreneuriaux africains.

Lancé en 2020, le label Afric’innov est un gage de la qualité des services d’accompagnement, du professionnalisme des équipes et de la crédibilité des SAEI labellisées. Pour cela, il s’appuie sur un référentiel co-construit avec une cinquantaine d’acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux africains et repose sur 20 critères, autour de la gestion, la gouvernance, la structure et l’accompagnement. Il permet à tous les entrepreneurs en Afrique d’identifier rapidement et facilement les SAEI qui offrent un accompagnement avec un standard de qualité connu et reconnu par la communauté.

LNT avec CdP

