M. Oussama Kaissi, PDG de la SIACE et et M. Rizwan Ahmed, PDG de SAPICO

Ce partenariat s’aligne sur la vision commune des deux parties visant à favoriser le commerce international et le développement économique tout en renforçant la coopération entre les pays respectifs.

Dans une démarche significative visant à favoriser la collaboration et à renforcer les flux commerciaux et d’investissement, la Société Islamique pour l’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE) (http://ICIEC.IsDB.org), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) et le principal assureur multilatéral conforme à la Charia et la Société Saoudienne-Pakistanaise d’Investissement Industriel et Agricole (SAPICO) ont annoncé la signature d’un protocole d’accord (MoU) en vue d’une coopération.

M. Oussama Kaissi, PDG de la SIACE, et M. Rizwan Ahmed, PDG de SAPICO, ont signé le protocole d’accord, posant ainsi la base d’un partenariat stratégique visant à faciliter les initiatives commerciales et d’investissement au sein de la coentreprise SAPICO.

Le protocole d’accord décrit de vastes domaines de collaboration, qui englobent des échanges réguliers d’informations cruciales, des efforts pour renforcer les compétences en matière de promotion du commerce et de l’investissement, et un soutien mutuel dans l’organisation de séminaires et d’ateliers éducatifs. En outre, le protocole d’accord souligne un engagement à améliorer la sécurité alimentaire, à élargir le champ d’intervention et à orienter le soutien vers les investissements qui alimentent la création d’infrastructures d’énergie renouvelable et de résilience climatique dans le pays.

Quant à cette collaboration, M. Oussama Kaissi, PDG de la SIACE, a déclaré : « Ce protocole d’accord témoigne de notre engagement à renforcer le commerce et l’investissement intra-communautaires entre nos États membres, l’Arabie saoudite et le Pakistan. En consolidant nos ressources, notre expertise et nos atouts, nous préparons le terrain pour des voies commerciales et d’investissement améliorées susceptibles d’apporter des transformations positives significatives aux deux économies. Notre alliance avec SAPICO est une source d’ enthousiasme, et notre détermination à parvenir à un succès commun dans nos efforts de collaboration est ferme. »

