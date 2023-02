La problématique de la sécurité alimentaire est devenue d’actualité, surtout dans le contexte de la crise mondiale actuelle, a souligné, mercredi au Caire, le premier vice-président de la Chambre des Représentants, Mohamed Sabbari.

M. Sabbari, qui conduit la délégation marocaine aux travaux de la 5ème Conférence des présidents des parlements et des assemblées arabes, a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération entre les parlements arabes et leur participation à l’élaboration d’une vision et à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les peuples arabes, surtout dans ce contexte où le problème de la sécurité alimentaire est devenu un enjeu majeur dans le monde en raison de la crise économique mondiale, du changement climatique et du conflit russo-ukrainien.

Le chef de la délégation marocaine a souligné, dans une déclaration à la presse en marge des réunions préparatoires de la Conférence, qui se tiennent en présence des représentants des parlements arabes, que la participation du Maroc sera significative et contribuera activement à la discussion et à la rédaction du projet de document de la conférence, qui sera soumis aux chefs des parlements arabes pour approbation.

Il a précisé dans ce sens que la délégation marocaine s’emploiera à présenter les observations nécessaires et les amendements nécessaires au projet de document, aussi bien par rapport aux défis auxquels est confrontée la sécurité alimentaire arabe, qu’en ce qui concerne les recommandations proposées pour résoudre ce problème.

Le Parlement arabe tiendra sa cinquième conférence des présidents des parlements et des assemblées arabes samedi prochain au Caire, avec la participation d’un grand nombre des présidents des parlements et des assemblées arabes et des délégations qui les accompagnent.

La conférence discutera du document préparé par le Parlement arabe sur le problème de la sécurité alimentaire, intitulé « Vision parlementaire pour le renforcement de la sécurité alimentaire arabe », et traitera des défis et des menaces les plus importants auxquels sont confrontés les pays arabes en matière de sécurité alimentaire, et du rôle que peuvent jouer les parlementaires à cet égard.

LNT avec MAP

