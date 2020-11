PARTAGER La réforme de CFC, ce qu’il faut en attendre

CFC, la place financière de Casablanca, a été récemment classée par le « Global Financial Center index » ( voire encadré) parmi les 15 centres financiers susceptibles de devenir plus importants. Comment la réforme qui porte sur sa réorganisation va-t-elle l’y aider ?

En effet, la nouvelle Loi portant réforme de CFC, tout en répondant aux exigences de l’OCDE et de l’Union Européenne en termes de conformité fiscale, prévoit une harmonisation du statut CFC avec les standards internationaux.

La réforme du statut CFC a ainsi pour but de permettre au Maroc de se conformer aux exigences de ses partenaires, dans la perspective d’une sortie de la liste grise des juridictions de pays tiers de l’UE aux pratiques fiscales dommageables.

D’ailleurs, le Maroc avait supprimé en 2019 les dispositifs incitatifs des banques offshores et des holdings offshores.

Le PLF 2020 a, quant à lui, modifié les régimes préférentiels des zones franches d’exportations ainsi que des entreprises exportatrices.

La modification du statut CFC, qui intervient aujourd’hui dans le même sens, permet une sortie de la liste grise et pour laquelle une décision du Conseil de l’Union Européenne était prévue le 06 octobre dernier, à la précision près qu’elle a été reportée dans l’attente du rapport ad hoc de l’OCDE. e.

C’est ainsi que la réforme du statut CFC, adoptée par décret-loi n°2.20.665, publiée au BO le 1er octobre 2020, annule la loi 44-10 et instaure de nouvelles dispositions pour la place financière précitée, sur les plans des modalités de fonctionnement, de la gouvernance et des dispositions fiscales.

La nouveauté première porte sur l’élargissement du Statut CFC pour lequel les entreprises éligibles se distinguent dorénavant en entreprises financières et non financières.

Cet élargissement porte aussi sur l’activité de ces dernières en faveur de six nouvelles catégories.

Il s’agit des sociétés d’investissement, des organismes de placement collectifs, des conseillers en investissement financiers, des services liés aux plateformes de financement collaboratif, des sociétés de négoce et des prestataires de services techniques.

La nouvelle loi définit donc de manière précise les nouvelles catégories éligibles au statut CFC, dont les sociétés holdings, opérateurs jusque-là exclus, en tant qu’entreprises financières sans obligation respecter la condition de détention d’au moins 50% de participations dans des filiales africaines ou internationales.

De même sont incluses les sociétés de gestion de patrimoine, éligibles au statut CFC pour les seules activités effectuées avec des personnes physiques, étrangères ou marocaines, résidentes ou non. Les prestataires de services techniques et administratifs sont également parties à ladite loi.

Par ailleurs, cette nouvelle loi, portant réforme de CFC, a apporté des modifications importantes au niveau des modalités de fonctionnement et de gouvernance de CFC.

Elle prévoit l’octroi du statut par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition de CFC Authority (CFCA) et non plus par la commission CFC qui vient d’être supprimée.

Les membres de cette dernière, Bank Al-Maghrib, AMMC et ACAPS, continueront cependant d’être consultés par CFCA, pour les demandes de statut CFC des entreprises soumises au contrôle de l’une de ces autorités, avant de proposer l’octroi du statut au ministre des Finances

De nouvelles dispositions fiscales

Le troisième point des changement apportés par la nouvelle loi portant sur le statut CFC, relève de la fiscalité de la place, jusque-là contestée par l’OCDE et l’UE .

Les nouvelles dispositions fiscales afférentes au nouveau statut CFC diffèrent beaucoup des anciennes.

Avant le PLF 2020, les sociétés de services ayant le statut CFC bénéficiaient au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation, d’une exonération totale de l’IS durant les cinq premiers exercices et au-delà, d’un taux d’IS spécifique de 8,75%.

Le PLF 2020, en raison des négociations avec nos partenaires européens, a supprimé pour les sociétés ayant le statut CFC la dualité des taux d’impositions basée sur le critère d’exportation du service, considéré comme une pratique non admise au regard des règles fiscales internationales.

Et donc, à compter du premier janvier 2020, le régime fiscal applicable à ces sociétés a été modifié comme suit : l’ exonération totale de l’IS durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d’octroi du statut, est applicable dorénavant à l’ensemble du chiffre d’affaires, local ou export.

Au-delà des 5 ans, l’Imposition de l’ensemble du résultat relatif au chiffre d’affaires, local et export, bénéficiera du taux spécifique de 15% .

Par contre, ces sociétés profiteront d’une exonération de la retenue à la source au titre des dividendes et autres produits de participation similaires distribués aux bénéficiaires, résidents et non-résidents .

Mais, la loi de finances 2020 a accordé aux entreprises ayant obtenu le statut CFC avant 2020, la possibilité d’opter irrévocablement pour le nouveau régime d’imposition, sachant que la nouvelle loi a prévu la fin de l’application de l’ancien régime fiscal au 31 décembre 2022.

En ce qui concerne l’Impot sur le Revenu des salarié des sociétés au statut Casablanca Finance City, les avantages antérieurs à cette réforme sont maintenus par la loi de finances 2020, soit un IR sur les salaires bruts plafonné à 20% pour une période maximale de 10 ans.

De ce fait, avec la publication de la loi au BO le 1er octobre 2020, CFC doit connaître une réelle réorganisation.

Renforcer l’attractivité de CFC

Les entreprises membres bénéficieront de nouvelles conditions favorables destinées à améliorer ou renforcer l’attractivité de la place financière.

En effet l’admission des holdings au statut CFC, en tant qu’entreprises financières uniquement, en les soustrayant aux contrainte du contrôle sur les filiales internationales, ouvre la place financière à une nouvelle catégorie d’entreprises financières très répandue.

Mais, cet élargissement est plus grand encore puisqu’il intègre aussi les sociétés d’investissement, les OPC (Organismes de Placement Collectif), les CIF (Conseillers en Investissement Financier), et, pour s’adapter aux évolutions récentes, les sociétés et plates-formes de crowdfunding.

CFC devra mettre en place une nouvelle stratégie pour attirer cette nouvelle communauté désormais éligible à son statut, soit des investisseurs nouveaux.

Et c’est là où elle pourrait faire preuve de dynamisme pour aller au-delà de ses actuels 220 statuts, dont certains sont accusés d’être des coquilles vides et que les nouvelles exigences de la réforme en termes de conditions d’octroi du statut CFC interdiraient.

Il s’agit notamment de la problématique de « substance » selon laquelle les entreprises qui ont le statut CFC sont bien présentes au Maroc, ont une équipe basée à Casablanca et une activité réelle.

Ce ne seront pas des « coquilles vides », d’autant que la réforme prévoit la mise en place d’un code de déontologie pour plus de rigueur.

Un avenir prometteur ?

Ainsi, la place financière de Casablanca devrait évoluer pour devenir un réel pôle financier qui bénéficiera, certes, de la grande réforme en question, mais aussi des nouveaux produits financiers et des changements qu’ils induiront sur le marché des capitaux.

Si son bilan actuel pour ses 10 premières années d’existence, peut être jugé à travers son rôle en Afrique, CFC devrait évoluer, grandir et jouer un rôle commercial pour démarcher les catégories d’investisseurs nouveaux résultant de l’élargissement de son champ de compétence tel que défini par la nouvelle loi.

Certes, CFC est devenue une place pour la communauté d’affaires à vocation africaine qui investit dans 50 pays africains.

« Africa 50 », une plate-forme d’investissements dédiés aux infrastructures africaines, qui ambitionne de mobiliser 100 milliards de dollars pour le continent, a démarré plusieurs projets, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

Et donc, plus de 65% de l’activité des entreprises de la place financière se font actuellement en Afrique, avec des exportations des services financiers et des services professionnels qui ont enregistré une croissance de +15% en 2019, après une croissance de +45% en 2018.

Mais, ce bilan devrait bénéficier de l’élargissement de la place introduite par la loi au profit des services financiers et non financiers.

Si l’AMDIE est en charge de la promotion des investissements industriels, il revient désormais à CFC de promouvoir ceux des services.

D’autant que d’autres places financières internationales se préparent en Afrique de l’Ouest notamment à Abidjan, qui peuvent la concurrencer.

D’ailleurs, CFC soutient Abidjan, Kigali et Lagos dans la création et le développement de leurs places financières respectives.

CFC croit en la « co-émergence et à la coopération intracontinentale en tant que dynamique essentielle au développement de l’Afrique.

Plus il y aura de places financières sur ce territoire, meilleures seront les opportunités disponibles pour les entreprises CFC.

Si ces places financières développent des écosystèmes aussi riches et dynamiques que ceux de CFC, c’est l’Afrique qui en sortira gagnante… », a commenté une source proche du management de CFC.

Ainsi, les ambitions sous-tendues par la nouvelle loi, relatives à l’élargissement des activités éligibles au statut CFC aux prestataires de services d’investissements « PSI », qui couvrent les entreprises financières fournissant des services de banques d’investissement et des services financiers spécialisés comme par exemple ceux d’intermédiation boursière, sont claires, et devraient faire l’objet par CFC d’un plan d’actions spécifiques, dynamique et ambitieux.

Et si CFC bénéficiait, à ce titre, de nouvelles vagues d’installations de grandes institutions financières internationales, cela lui permettrait de conforter le choix de l’index GFCI de la placer parmi « les 15 centres financiers susceptibles de devenir plus importants », comme précisé dans son rapport publié en octobre dernier.

Afifa Dassouli

Ce qu’il faut savoir sur le Global Financial Centers Index, GFCI

Le GFCI est conjointement élaboré par le bureau de consulting Z/Yen, basé à Londres et le China Developpement Institute.

Ces deux institutions ont publié en octobre 2020, la 28eédition de leur indice de compétitivité des centres financiers à travers le monde, le « Global Financial Centers Index » (GFCI). Cet indice composite, qui analyse une centaine de centres financiers, a été lancé en 2007.

Cet indice s’est imposé du fait que les centres financiers s’affrontent dans une réelle concurrence. Et pour cause, les services financiers jouent un rôle important au niveau de l’économie mondiale pour faciliter le commerce international et servir les investissements à l’étranger.

Le GFCI évalue essentiellement la compétitivité des centres financiers en se basant sur différents indicateurs comme l’environnement des affaires où la stabilité politique et le niveau de régulation prennent une place importante ainsi que d’autres critères tels le capital humain, les infrastructures, le développement du secteur financier et sa réputation, basée, entre autres, sur le degré d’innovation.

Casablanca Finance City est intégré dans la liste constitutive des pays de cet index. Sa position dans le classement des meilleurs centres financiers dans le monde, réajustée en octobre dernier, a perdu 5 places pour se positionner désormais au 46e rang.

En dépit de ce recul, CFC continue à jouer un rôle important en Afrique, dépassant l’Ile Maurice qui est au 63ème rang, et parce qu’elle accompagne d’autres places africaines comme celles de Kigali, Lagos ou Abidjan.

