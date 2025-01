La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a déclaré lundi à la Chambre des représentants que la publication du tarif relatif au réseau électrique contribue à réduire la facture énergétique, notamment pour l’énergie solaire produite et distribuée aux consommateurs marocains.

Un cadre réglementaire renforcé

Lors de sa réponse à une question orale du groupe Rassemblement national des indépendants sur le bilan des réalisations dans le domaine de l’énergie solaire, Mme Benali a souligné que cette publication s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°19-40, qui complète et modifie les dispositions de la loi n°09-13 relative aux énergies renouvelables et de la loi n°15-48 concernant la régulation du secteur de l’électricité. Ces textes, accompagnés de la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), visent à renforcer la transparence et la régularité dans le secteur.

La publication des tarifs, qui a débuté en janvier 2024, constitue un levier pour réduire les écarts entre les acteurs principaux du secteur, à savoir l’ANRE, l’Office national de l’électricité et les investisseurs dans le domaine de l’énergie solaire.

Mesures et avancées dans le secteur

Mme Benali a indiqué que le réseau électrique à moyenne tension est désormais ouvert, et qu’une décision conjointe avec le ministère de l’Intérieur a été publiée, définissant les modalités pour l’injection d’énergie issue de sources renouvelables dans ce réseau. Cette décision sera régulièrement mise à jour, chaque année ou tous les deux ans, marquant ainsi une avancée importante dans le domaine des énergies renouvelables.

En outre, la ministre a mis en avant les incitations fiscales mises en place pour encourager le développement de l’énergie solaire. Parmi celles-ci figure l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les produits et matériaux utilisés pour la fabrication de panneaux solaires, une mesure introduite dans la loi de finances 2022.

Un soutien aux investissements

Mme Benali a insisté sur l’importance de ces mesures pour mobiliser davantage d’investissements dans le secteur de l’énergie solaire. Ces initiatives contribuent non seulement à réduire les coûts pour les consommateurs, mais également à renforcer l’attractivité du Maroc en tant que leader régional dans le domaine des énergies renouvelables.

LNT

