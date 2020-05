PARTAGER La presse papier de retour le 26 mai, annonce Othman Ferdaous

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman Ferdaous a déclaré sur sa page Facebook que les acteurs du secteur de la presse et de l’édition peuvent, à partir du mardi 26 Mai prochain, reprendre leur activités ….

« Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports apprécie l’esprit de patriotisme et la responsabilité dont font preuve les composantes des médias nationaux, notamment les institutions de presse concernées par l’édition, l’impression et la distribution de journaux et de journaux papier. En réponse à la volonté des éditeurs de journaux et de magazines papier et à leur besoin de reprendre leur l’activité d’impression et d’édition, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports annonce qu’il est possible de reprendre l’émission, la publication et la distribution des éditions papier, à partir du mardi 26 mai 2020, dans le respect des normes et les mesures sanitaires de rigueur dans le contexte actuel telles qu’établies et déterminées par les autorités publiques compétentes ».

LNT