Une plateforme d’engagement numérique des jeunes, baptisée U-Report Morocco, a été lancée, mardi à la maison des jeunes El Harhoura, à l’initiative d’un partenariat entre l’Unicef et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Développée par l’Unicef et utilisée par plus de 29 millions d’enfants et de jeunes dans plus de 90 pays, cette plate-forme sociale permettra aux jeunes de 14 à 25 ans de s’exprimer et de partager leurs points de vue sur les sujets qui les concernent, eux et leurs communautés.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que son département est engagé en faveur de l’implication des jeunes dans tous les domaines, en ce sens qu’ils sont perçus comme une force de proposition auprès des décideurs. Le projet intervient en effet dans le cadre de la stratégie sectorielle du ministère au service de la jeunesse marocaine ainsi que de l’axe stratégique relatif à l’écoute active et à la communication avec les jeunes, outre le renforcement de leur participation au développement durable, a-t-il ajouté.

Il cadre aussi avec le plan de travail annuel conjoint en matière de jeunesse avec le système des Nations Unies pour 2023, notamment la coopération entre le ministère et Unicef-Maroc, dans le but de promouvoir l’e-participation des jeunes, a-t-il poursuivi.

Il a souligné que la plateforme devra contribuer à renforcer les capacités des jeunes en matière de participation sociétale à même d’inciter leurs semblables à emprunter la même voie.

U-Report permettra ainsi de valoriser les opinions des jeunes, de renforcer leur rôle dans le changement et l’élaboration de politiques et d’appuyer les décideurs dans la satisfaction de leurs attentes et l’évaluation de l’impact des programmes qui leur sont destinés, et ce à la faveur de sondages d’opinion en ligne, a-t-il conclu. Naseem Awl, représentante-adjointe de l’Unicef au Maroc, a de son côté mis en avant la facilité d’usage et l’ergonomie de la plateforme de manière à attirer les jeunes, en particulier les adolescents, pour faire entendre leur voix sur des questions de la vie quotidienne.

Et d’ajouter dans une déclaration à la presse qu’elle constitue une opportunité pour sonder les opinions des jeunes autour des politiques en cours, en tant qu’acteurs agissants impliqués dans le développement du Maroc.

L’objectif de U-Report Morocco est de favoriser le sentiment de citoyenneté active chez les adolescents et les jeunes, de valoriser leur rôle en tant qu’acteurs positifs du changement et d’intégrer leur voix dans le processus d’élaboration des politiques.

Les enfants et les jeunes peuvent s’inscrire à U-Report Morocco de manière anonyme et gratuite et peuvent participer à des sondages et fournir leurs réponses en ligne via les comptes lnstagram et Facebook Messenger. Chaque fois qu’un sondage en ligne est lancé, les utilisateurs inscrits recevront des notifications pour pouvoir y participer.

Les résultats des sondages sont par ailleurs disponibles en temps réel via le site U-report Morocco, ce qui permettra aux partenaires de l’Unicef et au grand public de disposer d’une vision sur les résultats des sondages en cours et passés.

Conçu sur le modèle global U-report, le site de U-Report Morocco offre également la possibilité de consulter les différents sites pays ainsi que les résultats et activités U-report à plus grande échelle.

LNT avec MAP

Partagez cet article :