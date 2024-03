Le nouveau X8b d’Honor est arrivé. Ce modèle se distingue par un design élégant, une capacité de stockage généreuse de 16Gb de RAM + 512 Go de stockage interne, un écran AMOLED sans risque pour les yeux, certifié par TUV Rheinland, un écran antichute certifié 5 étoiles par SGS, une caméra principale de 108 MP et une caméra selfie de 50 MP avec double flash.

Officiellement, le nouveau X8b est disponible en deux couleurs captivantes : Vert Glamour et Noir Midnight. Son prix sur le marché marocain est de 3 299 Dhs. À l’achat, un sac HONOR d’une valeur de 499 Dhs est offert gratuitement.

Il convient de rappeler que ce nouveau Honor X8b est une addition à sa gamme acclamée X Series sur le marché marocain.

Doté de capacités photographiques convaincantes, d’un écran immersif et d’un design élégant, le Honor X8b se veut un smartphone polyvalent et riche en fonctionnalités à même d’offrir une excellence visuelle et une esthétique unique.

Aussi, le X8b est doté d’un système de triple caméra composé d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo grand-angle et de profondeur, ainsi que d’un appareil photo macro de 2 MP, permettant aux utilisateurs de capturer des images avec un détail remarquable. L’appareil photo principal de 108 MP est équipé du capteur d’image mobile ISOCELL HM6 qui prend en charge 108 millions de pixels avec une taille de pixel de 0,64 μm × 0,64 μm. Pour améliorer les performances dans des conditions de faible luminosité, le capteur de l’appareil photo adopte la technologie Nonapixel Plus, offrant des images lumineuses et ultra-claires dans une large gamme d’environnements d’éclairage.

Le X8b dispose également d’un écran AMOLED lumineux de 6,7 pouces qui offre une expérience visuelle de niveau supérieur avec une luminosité HBM de 1200 nits et une luminosité maximale de 2000 nits, offrant une visibilité remarquable. Le X8b se distingue par son stockage extra-large, soit un espace de stockage de 512 Go.

Le HONOR X8b est doté d’une puissante batterie de 4500 mAh qui peut alimenter l’appareil pendant de longues heures, offrant une expérience utilisateur fluide et ininterrompue. Avec un seul cycle de charge, le HONOR X8b offre jusqu’à 46 heures de streaming musical, 13 heures de lecture vidéo, 14 heures de navigation de clips courts ou 17 heures de navigation sur les réseaux sociaux, en faisant le compagnon idéal pour les utilisateurs toujours en déplacement.

Ces nouveautés, entre autres, sont à même de rendre l’expérience mobile plus pratique, efficiente et efficace au quotidien…

H.Z

