La Marine royale saisit 3,5 tonnes de chira

Les unités de la Marine Royale en patrouille le long des côtes de la Méditerranée ont opéré, les deux derniers jours, plusieurs poursuites sur des GO-Fasts et d’autres engins nautiques très rapides, a-t-on appris samedi de source militaire, précisant que ces opérations se sont soldées par la saisie de plus de 3500 kilogrammes de chira.

La cargaison, les moyens nautiques et les personnes arrêtées ont été remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures de poursuites judiciaires d’usage, indique la même source.

LNT avec Map