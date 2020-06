PARTAGER La majeure partie du Maroc passera en zone 1 le 24 juin

Les autorités publiques annoncent qu’il a été décidé, à partir du 24 juin 2020 à minuit, de reclasser toutes les préfectures et provinces dans la zone d’allègement n°1 à l’exception des préfectures et provinces de Tanger-Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra, indiquent vendredi les ministères de l’Intérieur et de la Santé dans un communiqué conjoint.

Il a également été décidé de passer à la deuxième phase du plan d’allègement en tenant compte du développement de la situation épidémiologique dans le Royaume, relève la même source.

Ces décisions interviennent sur la base des résultats du suivi quotidien de la mise en oeuvre de la première phase du « plan d’allègement du confinement sanitaire » et après que les “comités de veille et de suivi” aient réalisé une évaluation minutieuse des mesures à exécuter et des conditions et critères sanitaires qui doivent être réunis, explique le communiqué.

LNT avec CdP