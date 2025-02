Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé à Casablanca que les évolutions institutionnelles et législatives au Maroc ont renforcé le rôle central de la presse professionnelle dans l’encadrement des médias au sein de la société.

Dans une allocution prononcée en son nom par Mustapha Amedjar, directeur de la communication et des relations publiques au ministère, lors d’un débat sur « L’éthique journalistique », M. Bensaid a rappelé que le Maroc a œuvré à la mise en place d’un cadre juridique garantissant les libertés et les garanties légales de la profession journalistique. Il a souligné que cette démarche s’inscrit dans une volonté d’assurer le libre exercice du journalisme tout en respectant les normes internationales en vigueur.

Ce débat, organisé par la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, a également été l’occasion de mettre en avant les efforts engagés pour consolider la résilience des entreprises de presse. L’aide publique allouée au secteur vise à accompagner ces entreprises dans leur mission d’information et à renforcer leur structuration. Cette vision repose sur la conviction que la profession journalistique constitue un pilier fondamental de la démocratie et un élément essentiel de la confiance publique.

De son côté, Younès Moujahid, président de la Commission provisoire, a expliqué que cette rencontre-débat a pour objectif d’examiner les pratiques déontologiques en vigueur dans d’autres professions, notamment la magistrature et le barreau. Il a insisté sur l’importance d’un débat approfondi sur les enjeux des chartes déontologiques et les défis actuels liés à l’exercice du métier de journaliste.

Il a également souligné que la société évolue rapidement, ce qui nécessite un accompagnement adapté à cette dynamique. La rencontre a ainsi permis la présentation du bilan de la Commission de la déontologie journalistique et des affaires disciplinaires, ainsi que des expériences du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et de l’Ordre des avocats en matière de gestion des questions déontologiques.

LNT

