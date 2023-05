La Fondation MiftahEssaad pour le Capital immatériel du Maroc est très heureuse de participer à la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui se déroule du 02 au 07 Mai à Meknès.

La présence de la Fondation MiftahEssaad pour le Capital immatériel du Maroc à ce Salon incontournable pour le secteur agricole national et international, témoigne de l’intérêt que la Fondation porte au développement du monde rural et à la préservation du patrimoine vernaculaire et du savoir-faire marocain dans le domaine agricole et de la préservation des ressources hydriques. Cela, dans un contexte actuel particulièrement sensible et critique sur la disponibilité de l’eau pour l’agriculture que pour la consommation des ménages.

La Fondation MiftahEssaad pour le Capital immatériel du Maroc profite ainsi de cette 15ème édition du SIAM, pour rappeler l’importance du savoir-faire marocain représenté par la « Khettara ». Une maquette de la « Khettara » est ainsi exposée au Stand de la Région Drâa-Tafilalet au SIAM.

La « Khettara » est un système de conduit d’eau souterrain, creusé par l’Homme, pour l’irrigation et l’usage domestique, dans les zones oasiennes. La « Khettara » est utilisée depuis des millénaires par plusieurs civilisations à travers le monde. C’est le cas en Afrique du Nord, notamment au Royaume du Maroc, depuis l’époque des Almoravides, au XIème siècle. Dans son passé, comme dans son présent, le Royaume du Maroc a toujours été une terre d’agriculture. La « Khettara » y a joué un rôle vital, dans plusieurs régions du pays. Actuellement, on compte 6 régions qui jouissent de cet héritage, conservé minutieusement par les porteurs de ce savoir-faire, « Cheikh Al khattara », personne clé de préservation de ce système. Par ailleurs, la Direction de l’Irrigation et de l’Espace, relevant du Ministère de l’Agriculture mène un recensement des Khettaras au Maroc, par l’entremise d’un Bureau d’études international.

« Notre objectif est de sensibiliser davantage sur l’utilité des Khettaras dans le contexte actuel de rareté de la ressource hydrique. Nous sommes convaincus, et c’est scientifiquement prouvé, que les Khettaras peuvent être une réponse aux défis actuels pour une agriculture durable et qui s’adapte aux changements climatiques. Les Khettaras sont une solution pour la préservation de l’eau aussi bien au Maroc qu’à travers d’autres pays du monde. Il est donc primordial de les préserver, de les réhabiliter, de les restaurer et de les mettre en valeur », déclare Alaoui Lalla Bedra Saoud Présidente Fondatrice de la Fondation Miftah Essaad pour le Capital Immatériel du Maroc.

A ce propos, la Fondation se félicite de l’intérêt du Gouvernement marocain, des Collectivités territoriales, des institutions semi-publiques, du secteur privé et de la société civile, pour la préservation des Khettaras au Maroc. Cette reconnaissance et le soutien au savoir-faire sur les Khettaras a permis leur inscription sur la liste du patrimoine national du Maroc, en Décembre 2020. En 2021, la Commission Internationale de l’Eau, sous l’égide des Nations-Unies, a inscrit les Khettaras comme « source d’irrigation et de drainage ». Et en Juillet 2022, les Khettaras ont été inscrites sur la liste du patrimoine de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Consciente du rôle vital de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (UNESCO), et son action salutaire dans la préservation et la promotion des traditions, des cultures et des connaissances spécifiques de l’humanité, la Fondation MiftahEssaad pour le Capital immatériel du Maroc œuvre, avec l’appui du Ministère de la Culture, à l’inscription des Khettaras sur la liste du patrimoine immatériel universel de l’UNESCO.

En plus d’être une expression de la culture marocaine, de jouer un rôle de cohésion social, les Khettaras constituent également une source d’opportunités pour le tourisme nationale, pour faire connaitre ce précieux héritage au public étranger fasciné par la richesse du patrimoine matériel et immatériel marocain.

