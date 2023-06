Forte du succès des deux premières éditions, « La Journée des Enfants », organisée par des membres dynamiques de la communauté juive d’Agadir, est revenue ce Dimanche 25 juin à la médina de Coco Polizzi.

« Cette édition a mis davantage la lumière sur l’infini besoin d’amour des enfants orphelins et plus globalement sur l’enfance défavorisée. Nous espérons aussi qu’elle aura contribué à renforcer l’esprit d’entraide entre les communautés juive et musulmane », confie Nissim Samuel Kakon, co-initiateur, avec Michael Sicsu, de cet évènement. Nissim Samuel Kakon, entrepreneur natif d’Essaouira, espère que cette action de solidarité incitera d’autres acteurs de la société civile et opérateurs économiques à organiser des évènements similaires à travers le Royaume.

Entièrement dédié aux orphelins et aux enfants défavorisés d’Agadir et de sa région, cet anniversaire géant a connu la participation de plus de 200 enfants de 5 à 12 ans, parmi lesquels figuraient les enfants des artisans de la médina.