L’Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (ASFIM) a tenu sa grande conférence annuelle le 31 octobre 2023 à Casablanca. Le thème de cette édition 2023 était « La gestion d’actifs, moteur de la mobilisation de l’épargne pour un développement accru en Afrique ». L’événement a réuni des experts, des professionnels et des régulateurs du Maroc et d’autres pays.

L’objectif de la conférence est d’explorer les dernières tendances dans le domaine de la gestion d’actifs, d’évaluer l’état actuel de l’industrie et d’envisager ses perspectives futures. L’accent a été mis sur le partage d’idées et d’expériences.

Pour cette édition 2023, l’ASFIM a adopté une dimension africaine en invitant des acteurs de différents pays du continent. Le programme comprenait des discours d’experts et des tables rondes abordant divers sujets, tels que les défis et les opportunités de la gestion d’actifs au Maroc, les enseignements tirés de l’expérience de la gestion d’actifs en Afrique subsaharienne, l’impact de la révolution technologique sur le secteur de la gestion d’actifs, et enfin, l’importance croissante des critères ESG dans la gestion d’actifs.

Il est à préciser que depuis l’introduction du premier Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) au Maroc en 1995, l’industrie des OPCVM a enregistré une croissance significative. Elle est devenue un acteur clé dans la collecte de l’épargne nationale et a contribué au financement de l’économie du pays. En parallèle, la gestion d’actifs en Afrique subsaharienne connaît une expansion dynamique, offrant d’importantes opportunités de croissance et d’investissement.

Dans son discours d’ouverture, Reda Hilali, Président de l’ASFIM, a relevé que l’évolution de l’industrie de la gestion d’OPCVM depuis son existence ces 28 dernières années, lui a permis de devenir un pilier dans le financement de l’économie, avec une importante capitalisation boursière, une participation significative dans la dette privée, et une contribution essentielle aux introductions en bourse.

Un constat appuyé par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, déclarant que l’industrie marocaine des OPCVM compte actuellement 573 OPCVM en activité gérés par une vingtaine de société de gestion avec un actif net qui s’élève à près de 55 milliards de dollars.

« À fin 2022 les OPCVM détiennent 34% de l’encours de bons de trésor (BDT) et 60% de l’encours de la dette privée. En contribuant au financement des besoins du trésor, ces organismes participent au financement des politiques publiques sociales et sectorielles en plus des besoins des agents économiques, favorisant ainsi la canalisation des épargnes vers l’investissement » a-t-elle précisé.

Cependant, il est important de souligner que le succès de la gestion d’OPCVM repose en grande partie sur la confiance. Cette confiance s’étend à l’ensemble de l’écosystème du marché des capitaux, comprenant l’autorité de régulation, la Banque centrale, les banques, la Bourse, le dépositaire central, les sociétés de bourse, et bien d’autres acteurs, a souligné M. Hilali.

Et de conclure que cette conférence vise à partager des idées, des expériences et des meilleures pratiques pour promouvoir la gestion d’actifs en Afrique, dans l’espoir que cela permettra de concevoir des solutions novatrices pour mobiliser l’épargne au service de la croissance économique de notre continent.

En marge de cet événement, trois accords ont été conclus. Le premier concerne un contrat entre l’AMMC et le Chartered Institute for Securities and Investments (CISI) visant à introduire une certification internationale pour les gestionnaires de portefeuilles. Le deuxième accord est une convention entre l’ASFIM et l’ASGOP, ayant pour but d’établir une collaboration visant à approfondir la compréhension mutuelle des deux secteurs et à promouvoir le développement des marchés de la gestion d’actifs. Cette collaboration impliquera l’échange d’informations, le renforcement des connaissances sur les produits de gestion d’épargne, la promotion des normes environnementales et la coopération en matière de réglementation. Enfin, le troisième accord concerne l’adhésion de l’ASFIM à l’association panafricaine des gestionnaires d’actifs.

L’importance des OPCVM selon Nezha Hayat

Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont été identifiés par Nezha Hayat, présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), comme un pilier crucial de l’épargne nationale qui peut soutenir le développement économique du Royaume. Elle a également abordé le rôle essentiel de l’industrie des OPCVM dans le bon fonctionnement des marchés boursiers et obligataires. Mme Hayat a affirmé que les sociétés de gestion des OPCVM contribuent non seulement au développement du marché des capitaux, mais aussi à l’avancement économique tant au niveau national qu’continental.

Elle a également mis en lumière les défis auxquels le secteur des OPCVM est confronté, tels que la nécessité de numérisation, l’émergence des fintech, les objectifs de développement durable, la nécessité d’innovation constante, et la compétence des gestionnaires qui nécessite une formation continue pour s’adapter aux évolutions. De plus, elle a souligné l’importance d’accroître l’épargne et de renforcer les réseaux bancaires.

Mme Hayat a affirmé que l’AMMC continuera à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement, notamment en matière de communication et de surveillance, en améliorant la documentation destinée aux investisseurs et en introduisant progressivement un système de formation pour renforcer les compétences des gestionnaires d’actifs, des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuilles. Elle a également souligné que la nouvelle loi sur les OPCVM constituera une avancée qualitative importante, favorisant la durabilité de la gestion d’actifs, le développement du marché des capitaux et permettant la formalisation de l’agrément des sociétés de gestion.

En ce qui concerne la cotation des OPCVM à la bourse de Casablanca, Mme Hayat a noté plusieurs avantages par rapport aux OPCVM traditionnels, notamment l’attrait pour de nouveaux investisseurs, tout en soulignant la contribution significative des fonds d’investissement à la mobilisation de l’épargne nationale.

