Morte, mais pas enterrée ! Tel est le constat que font beaucoup d’analystes au sujet de la gauche marocaine.

Tout récemment à Ain Chock à Casablanca, les principaux acteurs de la gauche marocaine d’aujourd’hui se sont retrouvés autour d’une conférence-débat sur l’avenir de la gauche au Maroc.

Initiée par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock et animée par une pléiade de personnalités politiques marocaines représentant essentiellement les formations politiques de gauche, cette rencontre a réussi à décrypter les véritables enjeux d’une gauche marocaine perdue, pour ne pas dire à l’agonie.

Pour Nabila Mounib, SG du PSU, la gauche dans le monde est passée par des périodes assez fortes et difficiles, soulignant qu’à de nombreux moments de l’histoire, la gauche avait reculé.

Avec le début du 21ème siècle, il y aurait certainement une place pour la gauche parce que les choix qui ont été ceux du néolibéralisme ont conduit à l’élargissement des inégalités sociétales dont la pauvreté, a notamment souligné Mme Mounib, pour qui il faut impérativement corriger ce modèle par un autre modèle qui est peut être en marche : ‘‘Il y a de la place pour les choix de gauche, notamment ceux basés sur les valeurs de la solidarité pour essayer de réduire les écarts territoriaux’’.

Pour sa part le SG du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah, a indiqué que ‘‘ nous avons besoin de discuter du présent et de l’avenir de la gauche, car s’enfermer dans une logique nostalgique ne nous ramènera pas très loin’’.

Et de poursuivre qu’il faut étudier cette question avec une identité de gauche, un socialisme rénové, mais également avec une ouverture sur le monde d’aujourd’hui notamment les nouvelles tendances, notant que l’avenir de la gauche est plus à l’extérieur des murs des partis, dans le cadre d’un mouvement social citoyen large qui peut regrouper toutes les revendications : « C’est de cette manière qu’on peut redonner vie à une alternative de gauche et c’est vraiment le moment de mettre en avant une alternative de gauche à charge qui offre les formes qui puissent nous unir et nous donner plus de force ».

De son côté, Brahim Rachidi, membre du BP de l’USFP a mis l’accent sur l’importance de rassembler les forces socialistes démocratiques et de gauche pour un projet sociétal réel.

Dans son intervention, le directeur de la Fondation Abderrahim Bouâbid, Ali Bouâbid, s’est interrogé sur l’absence, dans le débat public au Maroc, d’échanges sur l’avenir de la droite alors que c’est souvent l’avenir de la gauche qui fait l’objet de toutes les interrogations.

La gauche, comme la droite, se situe partout dans le monde par rapport à une opposition de la droite, a indiqué M. Bouâbid, précisant qu’il est nécessaire de définir la droite, les principes de la droite pour créer un équilibre politique fructueux qui donnera une opportunités aux jeunes marocains de pouvoir s’identifier à l’un ou l’autre.

Dans le même temps, pas trop loin de Casablanca, à Bouznika précisément, la Fédération de gauche vient d’organiser son congrès national fusionniste placé sous le thème « Des trajectoires qui s’unissent, une gauche qui se renouvelle « . Ce conclave connait la participation de nombreux congressistes issus notamment du parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) et du parti du Congrès National Ittihadi (CNI) et d’autres courants de la gauche, outre des acteurs de la société civile et des intellectuels qui veulent adhérer à ce projet.

Dans une déclaration à la presse, Ali Boutouala, SG du PADS et coordinateur de la Fédération de gauche a indiqué que ce congrès fusionniste entre le PADS, le CNI et d’autres courants de la gauche vise la mise en place d’un cadre organisationnel qui ouvre de nouvelles perspectives de militantisme sur le plan politique.

Il tend aussi à favoriser l’action commune pour la consolidation de l’édifice démocratique et la construction d’un projet sociétal qui permettra de répondre aux revendications de la population pour d’avantage de liberté, de dignité et de justice sociale, a-t-il ajouté.

M. Boutouala a aussi souligné que ce projet requiert la conjugaison des efforts et la fédération des énergies de toutes les forces vives de la société marocaine pour la renaissance du Maroc et l’émergence socio-économique du Royaume.

D’un autre côté et pour beaucoup de Camarades, la Gauche marocaine, une partie en tous cas, serait entrain de faire fi de ses divergences multiples et profondes pour une nouvelle ère. Le cas du PPS et du PSU en est l’exemple à un moment notamment où l’USFP préfère toujours faire cavalier seul.

En effet, les deux partis ont convenu de « créer une commission conjointe restreinte pour examiner les possibilités et les moyens de l’action commune future », dit-on auprès des Camarades de Benabdellah et Mounib.

En somme, redonner vie à la Gauche marocaine semble être au cœur des motivations des principaux acteurs, prouvant que la gauche serait certes morte, mais loin d’être enterrée !

H.Z

