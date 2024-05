La galerie Design & Co, en collaboration avec l’hôtel Mövenpick Mansour Eddahbi, présente l’exposition « Sous le Chapeau » de l’artiste peintre Mounia Boutaleb. Cette exposition se déroule du 6 au 30 mai 2024 à la Galerie de l’hôtel Mövenpick Mansour Eddahbi à Marrakech. Elle met en lumière le travail de quatre années de l’artiste, avec 115 œuvres exposées. Ces œuvres exploitent principalement le papier, matériau collecté lors de voyages à travers le monde, et explorent des thèmes tels que l’art, la nature et la réflexion contemporaine.

Au cœur de cette exposition, les champignons sont utilisés non seulement comme éléments décoratifs mais aussi comme symboles narratifs, reflétant la complexité des enjeux mondiaux actuels et la dualité de la nature humaine, particulièrement depuis le début de la pandémie de coronavirus.

L’exposition « Sous le Chapeau » illustre également la fusion entre l’art, la préservation de la nature et du patrimoine littéraire. Mounia Boutaleb rend hommage aux livres et papiers anciens en les transformant en supports pour ses œuvres, invitant à une réflexion sur notre relation avec la technologie et la beauté de la nature.

Mounia Boutaleb est une artiste peintre marocaine reconnue tant au Maroc qu’à l’international, particulièrement pour sa peinture abstraite. En juillet 2017, elle a remporté le Prix José Diaz Fuentes à la 9ème Biennale de Sarria, en compétition avec 80 peintres de 23 pays différents. Anne-Michelle Vrillet, artiste peintre française et présidente de l’association internationale des Artistes (AAC), décrit Mounia Boutaleb comme une artiste méthodique dont les œuvres, en constante évolution thématique, explorent des réalités invisibles et les complexités des relations humaines.

LNT

