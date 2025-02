C’est une première très attendue par les professionnels du secteur : du 12 au 14 février 2025, la Fédération Marocaine de la Franchise organise à Casablanca la première édition internationale de la “Franchise Exhibition Morocco”. L’objectif de cette première édition est de mettre en lumière les opportunités exceptionnelles qu’offre le Maroc pour les investisseurs nationaux et internationaux : « La franchise est un moteur de création d’emplois et de dynamisation des régions. Ce salon marque une étape importante pour l’émancipation de notre tissu entrepreneurial », souligne Mohamed Elfane, Président de la Fédération Marocaine de la Franchise.

C’est pour rappeler aux investisseurs internationaux souhaitant s’implanter en Afrique tous les atouts du marché marocain que la Fédération Marocaine de la Franchise multiplie les initiatives de communication et de valorisation. Au quotidien, la Fédération agit comme un pont entre les acteurs privés et publics pour maximiser l’impact économique et social de la franchise au Maroc.

Cet évènement est organisé en partenariat avec deux institutions internationales emblématiques du monde de la Franchise : l’International Franchise Association (IFA) et le Global Network Franchise (GNF).

Plus de 100 exposants de différentes nationalités et secteurs y accueilleront quelque 10 000 visiteurs sur une surface d’exposition 2000 m2, et des conférences et ateliers seront animés par des experts.

Il s’agira notamment de mettre en avant les marques marocaines et internationales souhaitant se développer ou se pérenniser dans différents secteurs (prêt à porter, restauration, ameublement, transfert d’argent, hôtellerie, services automobiles, etc.) pour en faire des championnes à l’horizon 2030. Plus globalement, il s’agit de faciliter le développement de franchises sur le marché marocain et africain, et promouvoir des échanges durables et fructueux entre franchisés et investisseurs.

Avec un chiffre d’affaires de 20 milliards de dirhams, en croissance annuelle de 25 % depuis 15 ans, et un réseau de 745 franchises (dont 84% de marques internationales), le secteur marocain de la franchise compte parmi les locomotives de l’économie marocaine. Au niveau des Malls et les centres commerciaux, les prévisions tournent autour d’une croissance de + 500% à horizon 2030 et plus de 10 MMDH d’investissements sont prévus à horizon 2030, générant la création de 20 000 emplois directs et indirects et 500 000 m2 de superficies commerciales ajoutées.

