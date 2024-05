La Fondation Zakoura célèbre cette année son 27ème anniversaire, marquant ainsi plus d’un quart de siècle de dévouement continu en faveur de l’éducation et du développement humain. Depuis sa création en 1997, elle s’est résolument engagée à promouvoir l’accès à l’éducation pour tous, ayant un impact positif sur la vie de plus de 1 300 000 bénéficiaires à travers le pays. Au fil des années, la Fondation Zakoura s’est engagée avec détermination à promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Axée sur l’éducation, l’entrepreneuriat social, l’employabilité et l’autonomisation, elle a constamment innové pour répondre aux besoins spécifiques des communautés rurales, contribuant ainsi à atténuer les inégalités éducatives entre les différentes régions.

La mission de la Fondation repose sur quatre piliers fondamentaux, appelés les « 4 E de la Fondation ». Cela inclut l’éducation, avec un accent sur la fourniture d’une éducation de qualité dès l’âge de 4 ans dans les zones rurales. Ensuite, l’entrepreneuriat social et l’employabilité, qui impliquent le soutien au développement de l’entrepreneuriat social et féminin en milieu rural, ainsi que le renforcement de l’employabilité des jeunes pour favoriser leur intégration dans le système formel. L’autonomisation est également un pilier clé, visant à renforcer les capacités et les compétences des divers acteurs au sein de leurs écosystèmes respectifs. Enfin, les études sont prioritaires, avec un engagement à mener des recherches approfondies et innovantes pour éclairer les interventions de la Fondation et maximiser son impact.

Acteur important de la société civile au Maroc, la Fondation Zakoura joue un rôle essentiel en coordonnant les efforts et en favorisant les collaborations entre les acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société civile. Son objectif est de renforcer et de professionnaliser le secteur associatif dans le domaine de l’éducation, démontrant ainsi son engagement envers un avenir éducatif plus juste et plus prometteur pour tous. Portée par un fort désir de contribuer à un avenir meilleur pour le Maroc, la Fondation Zakoura souligne l’importance de capitaliser sur ses succès. Lors de cette célébration, elle a mis en lumière deux bénéficiaires remarquables : Khadija El Kamouny, une ancienne élève d’une école d’ENF de la région de Doukkala, distinguée en 2019 par sa nomination par le roi Mohammed VI comme l’un des 35 membres de la Commission spéciale du modèle de développement. Aujourd’hui, elle enseigne à l’Université Mohammed VI. De même, Abdellatif Eddarraz, ancien élève d’une école d’ENF de la région de Fès-Meknès, occupe désormais le poste de conservateur judiciaire au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Au cours de sa conférence de presse organisée le jeudi 30 mai à Casablanca, la Fondation Zakoura a annoncé la conclusion de trois accords significatifs pour renforcer ses objectifs stratégiques : un partenariat avec le Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, une collaboration avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme, ainsi qu’un accord avec la Fondation Sanady.

