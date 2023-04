La Fondation Orange Maroc a choisi de se concentrer sur trois axes stratégiques : l’inclusion sociale et numérique, la promotion de la culture et la protection de l’environnement. La fondation met en place des initiatives pour contribuer au développement social et économique des différentes régions du Maroc.

« Notre Fondation est un levier d’action essentiel de l’engagement sociétal d’Orange Maroc qui vient en complément des nombreuses actions déployées dans le cadre des engagements RSE de l’entreprise », a déclaré M. Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc lors d’une conférence organisée jeudi 13 avril à Casablanca.

Et de souligner que « en tant qu’acteur économique engagé, la Fondation nous permet d’aller plus loin dans la proximité des populations défavorisées et d’avoir un véritable impact en collaboration avec tout un écosystème de partenaires, d’institutionnels, de collectivités locales et d’acteurs de la société civile ».

La priorité de la Fondation est de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour l’insertion sociale et professionnelle des enfants, des jeunes et des femmes en difficulté. Pour atteindre cet objectif, la Fondation a initié le projet des Écoles numériques, en partenariat avec le programme GENIE du ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, pour équiper les écoles publiques des régions défavorisées en kits numériques et former les enseignants.

La Fondation soutient également les femmes en créant des Maisons digitales pour leur permettre d’accéder à des activités génératrices de revenus et en équipant des salles informatiques au sein des maisons d’étudiantes. La Fondation met également en place des FabLabs solidaires pour encourager la créativité et l’innovation.

La Fondation Orange Maroc agit par ailleurs pour la préservation de l’environnement et pour un développement social durable, c’est dans ce sens qu’elle a lacé le programme « Orange Village ».

Une convention a été signée par Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc et Fetjah Laila, présidente de la Fondation Assalam section Anfa, en marge de cet événement.

« Ce nouveau programme dont nous signons la première mise en œuvre est une grande fierté pour notre Fondation, a témoigné Mme Hind Lfal, Secrétaire Générale Orange Maroc.

Le premier Orange Village au Maroc développé avec la Fondation Essalam pour le Développement Social, concerne le douar Anamrou dans le Haut Atlas. Le village verra la mise en œuvre d’une réhabilitation intégrée à travers des solutions concrètes et écologiques qui permettront d’améliorer le quotidien de ses 600 habitants.

