La Fondation Noufissa Pharma 5 a célébré à Casablanca son dixième anniversaire ce mardi 19 décembre, marquant une décennie consacrée à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées au Maroc et en Afrique. Cette célébration a été l’occasion de renouveler son partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour trois années supplémentaires, poursuivant son engagement envers l’accès des réfugiés aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, un partenariat initié en 2018.

Mia Lahlou-Filali, présidente de la fondation, a annoncé une contribution significative au HCR, comprenant un don de médicaments d’une valeur d’un million de dirhams et une aide financière directe. Cet appui vise à élargir les efforts dans l’éducation des enfants et répondre à leurs besoins fondamentaux. Un aspect crucial de leur initiative est le soutien à l’entrepreneuriat féminin, incluant le financement de projets, des campagnes de sensibilisation, et la formation des encadrants sur les spécificités de l’entrepreneuriat féminin.

Le représentant du HCR au Maroc, François Reybet-Degat, a exprimé sa reconnaissance pour la reconduction de ce partenariat, soulignant son caractère avant-gardiste et reflétant l’engagement du Maroc envers les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Il a mis en lumière l’importance de la contribution des différents acteurs de la société dans le développement de politiques publiques plus inclusives et l’amélioration de l’accès à la santé pour les populations vulnérables.

La fondation s’appuie sur cinq piliers fondamentaux : l’accès aux soins, à l’éducation, à la culture, la préservation de l’environnement et l’inclusion sociale. Elle alloue entre 10 et 15% des résultats du groupe Pharma 5 à ces initiatives. Grâce à un réseau étendu de partenaires, incluant des professionnels de santé, des ONG, et divers acteurs privés et publics, la fondation a initié ou soutenu plus de 800 actions sociales au Maroc.

En outre, la fondation a joué un rôle actif dans plus de 500 caravanes médicales déployées non seulement au Maroc, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient, couvrant des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, et bien d’autres. Ces initiatives ont abouti à la distribution de plus d’un million de boîtes de médicaments, touchant plus d’un million de bénéficiaires au Maroc et à l’étranger.

LNT

