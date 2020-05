PARTAGER La Fondation KD se mobilise auprès de familles marocaines démunies

Khalid Dahbi est un chef, entrepreneur et philanthrope anglo-marocain. Il est le Fondateur de KD Luxury, Beso London et Antoine Amato. Il est connu pour son art culinaire et sa cuisine prestigieuse pour des personnalités bien connues et des célébrités telles que Kevin Spacey, Bill Clinton, Sir Ian McClellan et a récemment été apprécié par les princes Harry et Megan, le duc et la duchesse de Sussex pour son travail caritatif envers les survivants de la catastrophe de la tour Grenfell.

Khalid Dahbi est aussi un passionné de l’action caritative, particulièrement dans les moments de crises ou de catastrophe. Là où il y a une cause humaine, Khalid Dahbi se montre solidaire et engagé. Le tout dans la grande discrétion.

En cette période de crise sanitaire, le R’bati d’origine lance, dans le cadre de la Fondation KD, le ‘‘#togethermorocco’’, un événement de charité au profit de 100 familles démunies dans la région de Rabat. Aussi, une enveloppe d’aide contre l’épidémie est prévue en partenariat avec la Fondation de Mustapha Lakhsem. Au menu également : des aides au profit des migrants subsahariens vivant à Casablanca ‘‘ et qui ont désespérément besoin d’aide dans notre société’’, dit-on auprès de la Fondation KD pour qui cette action se veut un message mondial de gratitude au Roi Mohammed VI et à tous ces Marocains qui ont placé leur vie en première ligne contre le Covid-19, protégeant ainsi des vies humaines, en présentant une image positive mondiale grâce à leur travail acharné et à leurs efforts.

Pour ce qui est de la campagne ‘‘#togetherthankyou’’, il s’agit d’un simple message de remerciement à tous ceux qui se sont mobilisés pendant l’épidémie actuelle de Covid-19, en créant une simple vidéo à partager sur les plateformes sociales pour que le message se mondialise et « montre au monde que nous sommes une nation qui est fière de ses forces et de son peuple », nous explique-t-on.

Les objectifs consistent à « inviter chaque Marocain à participer à cette marche verte de gratitude envers nos principaux travailleurs et pour que notre message fasse entendre la voix de tous les Marocains du monde entier » et « créer des campagnes de charité pour aider les personnes vulnérables dans notre société ».

A propos de la Fondation KD

Pour rappel, la Fondation KD a été créée en 2008 en tant qu’organisation caritative d’aide aux enfants et aux femmes dans le besoin dans le monde, en plus du travail que Khalid réalise avec l’UNICEF, WATERAID et des organisations caritatives locales au Maroc. Khalid a organisé un événement caritatif en partenariat avec le maire de San Prospero dans la région de Modène, dans le centre de l’Italie, à la suite du séisme central de 2018. Khalid a été l’un des premiers chefs à être sur le terrain lors de la catastrophe de la tour Grenfell à Londres en 2018, où il a préparé des plats chauds frais pour les survivants de l’incident qui étaient principalement d’origine marocaine et africaine.

H.Z