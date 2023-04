La bande dessinée est un genre qui reste encore peu répandu au Maroc malgré la présence d’une communauté artistique dédiée, de formations adaptées et d’un intérêt grandissant au sein du grand public. C’est dans ce contexte que la Fondation Hiba a initié des résidences artistiques autour du neuvième art dans le but d’accompagner les artistes bédéistes et d’encourager la production nationale de la bande-dessinée.

Durant la première édition, huit bédéistes, sélectionnés à travers le Maroc, se sont retrouvés lors d’une résidence de cinq week-ends et ont bénéficié de l’encadrement de Aziz Oumoussa, professeur à l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, et Mehdi Yassire, alias Koman, comédien, scénariste et écrivain. Ensemble, ils ont élaboré un album de bande dessinée en commun qui aborde la thématique de la rue au Maroc. L’album de bande dessinée a été nommé, collectivement, « Khaliya ».

Pour la 2ème édition, et suite à l’appel à candidatures lancée en septembre 2022, 12 bédéistes ont été sélectionnés et ont effectué une résidence pendant une semaine au studio Hiba à Casablanca pour créer la nouvelle édition de la BD « Khaliya ». Durant cette semaine, le choix des styles graphiques, le ton, l’environnement et l’écriture des scénarios ont été abordés avec les bédéistes sélectionnés afin de définir le concept global de ce deuxième album de bande dessinée.

Concernant le thème de cette année, les artistes ont eu des opinions divergentes lors des discussions, toujours centrées sur l’approche collaborative. Parmi les suggestions qui ont suscité de la méfiance, du doute et de la difficulté à imaginer et à scénariser était la thématique traitant de la mort, au sens figuré. Plusieurs références ont été soulevées, notamment en lien avec les zombies, la science-fiction, la vie après la mort, les mythologies, la mort et les valeurs, l’humour dans la mort etc. Ces discussions ont provoqué une émulation et un intérêt commun et a mené à la sélection de la thématique autour de la mort, thème de cette édition. Est-ce une ligne rouge ? Peut-on traiter d’un sujet obscur dans une BD de chez nous, au Maroc ? En darija ? Doit-on aborder confortablement un sujet populaire et fondamentalement bon ? Ou est-ce contre-culturel et anti-commercial ? En effet, c’est un sujet très rarement célébré et mis à l’honneur dans la fiction marocaine,

qui peut frôler le sacré et impliquer tabous et non-dits dans notre société car souvent cultivé sous l’angle

dramatico-tragique… entre fiction et réalité, explique-t-on auprès de la Fondation Hiba.

Un album de 90 pages, intitulé « Khatar L’mawt » est né suite donc à 5 mois de travail ; fruit du travail d’un collectif d’artistes, orchestré et arrangé par des encadrants et formateurs. L’album de bande dessinée « Khatar L’mawt » sera dévoilé dans le cadre de l’exposition « Expo FMR Khaliya – édition 2» qui se tiendra le vendredi 05 mai 2023 au café La Scène à Rabat.

