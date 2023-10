La Fondation HIBA et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent le vernissage de la résidence artistique Bayt Al Fenn le mercredi 01 novembre 2023 à la Bibliothèque Nationale du Royaume de Maroc à Rabat et le mercredi 15 novembre 2023 à l’American Arts Center à Casablanca.

Bayt Al Fenn est une résidence de création artistique qui accueille des artistes de toutes disciplines. Il constitue à la fois un laboratoire d’inventivité à thèmes et un véritable lieu d’expérimentation et de création. Les activités de Bayt Al Fenn s’articulent autour de trois grandes orientations stratégiques :

Pluridisciplinarité artistique : Bayt Al Fenn offre un espace dédié et équipé pour tous les domaines artistiques, qu’il s’agisse des arts visuels, du spectacle vivant, de la musique, ou de toute autre expression artistique. Il encourage également l’interdisciplinarité, dans le but de favoriser l’échange et la diversité des pratiques artistiques.

Une « pépinière artistique » : En tant qu’incubateur de projets culturels et artistiques, Bayt Al Fenn accompagne les porteurs de projets artistiques avec un engagement de toute son équipe. Son objectif est de soutenir la création, la diffusion, la sensibilisation et la formation, tout en créant des espaces propices à l’échange et à la mutualisation des idées et des réalisations.

Le soutien de Bayt Al Fenn : Il se traduit par des apports en nature et en industrie, y compris la prise en charge de certaines prestations nécessaires à la production artistique. Chaque résidence se conclut par une rencontre entre le public et l’œuvre, que ce soit un concert, un spectacle ou une exposition. Cette démarche s’étend au-delà des murs de Bayt Al Fenn, avec une recommandation des projets artistiques réalisés au réseau des acteurs de la diffusion artistique, tels que les salles de spectacle et les festivals. L’objectif est de permettre à l’œuvre créée à Bayt Al Fenn d’atteindre le plus large public possible.

L’édition de cette année se concentre sur la thématique « 3layach 39elti ? – L’enfance marocaine ». Dans le cadre de la résidence Bayt Al Fenn 2023, les artistes ont eu l’opportunité d’explorer au plus profond de l’enfance et de donner vie à leurs visions uniques.

À travers cette expérience immersive, ces créatifs talentueux ont puisé dans leurs souvenirs, leurs rêves et leurs émotions pour créer des œuvres qui célèbrent l’innocence, la curiosité et l’imaginaire de l’enfance. Chacun d’entre eux a offert un regard personnel sur cette période précieuse de la vie, révélant des histoires poignantes, des perspectives inspirantes et des réflexions profondes.

