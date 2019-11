PARTAGER La Fondation HEM organise la biennale du leadership à Casablanca

Les travaux de la biennale du leadership (14 au 16 novembre), ouvert aux jeunes leaders, chercheurs, hauts cadres et acteurs associatifs, ont démarré, jeudi soir à Casablanca.

Organisé par la Fondation HEM, en partenariat avec la Fondation « Heinrich Böll Stiftung », l’Association « Les citoyens » et la région Casablanca-Settat, sous le thème « Pour des leaders acteurs du développement », cet événement connait la participation d’une soixantaine de jeunes leaders, issus du programme « Ra’ed » et d’autres programmes ayant la même vocation, qui ont été sélectionnés par des jurys indépendants pour plancher durant deux jours sur la production d’idées en lien avec le développement du leadership, de la création de valeur économique et de la participation politique.

S’exprimant à l’ouverture de cette biennale, le directeur de la Fondation HEM/Economia, Driss Ksikes, a expliqué que le programme Ra’ed, initié et porté par la Fondation HEM, ambitionne de penser le leadership des jeunes, non seulement comme une fin en soi, ni une simple voie d’accomplissement individuel, mais également comme potentiel à développer et un ensemble de réseaux académiques, sociétaux et économiques à connecter pour servir le développement du pays.

Et de souligner que cette manifestation a pour vocation d’offrir un lieu d’apprentissage pour les jeunes leaders des expériences des pairs, un espace de mise en réseau entre leaders, jeunes et seniors, ajoutant qu’il s’agit d’un événement fédérateur pour un échange de savoirs et d’expériences et pour initier des coopérations.

Pour sa part, le directeur du bureau de Rabat de la Fondation « Heinrich Böll Stiftung » Bauke Bauman a indiqué que cette rencontre permettra d’échanger sur un sujet d’actualité à savoir le leadership et encadrer des jeunes venant de divers horizons.

M. Bauman a salué le travail effectué par la fondation HEM et le tissu associatif dans le but de renforcer le leadership chez les jeunes.

Pour sa part, la présidente de l’association »Les citoyens », Ghita Lahlou a souligné que le Maroc regorge d’un fort potentiel auquel il faut offrir les condition necéssaires pour pouvoir se développer, s’épanouir et se projeter dans le futur.

Mme Lahlou a indiqué que les jeunes qui participent à cette biennale et qui seront répartis sur plusieurs ateliers recevront un encadrement de la part de chercheurs académiques et des acteurs de la société civile pour avoir plus d’expérience et pouvoir défendre leurs projets de façon optimale.

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami à,quant à lui, placé d’abord le terme « leadership » dans un contexte historique en donnant l’exemple de plusieurs personnalités/leaders qui ont marqué l’histoire de façon négative ou positive (Elizabeth première, Napoléon Bonaparte et Churchill).

M. Chami a expliqué qu’un leader doit jouir de plusieurs caractéristiques qui font de lui un chef de groupe et un leader dans sa communauté.

Le leader doit pouvoir rassembler et doit surtout être humble, a t-il dit, ajoutant que les leaders ont ce pouvoir de transformer les sociétés et jouissent d’un caractère fort de développement et d’engagement.

Les leaders développent des caractéristiques communes se basant notamment sur »la confrontation des choses difficiles et des idées qui ne se concrétisent pas et développent ainsi une culture basée sur le défi.

S’agissant du monde de l’entreprise, M. Chami a expliqué qu’un leader doit toujours faire preuve d’un grand sens de discipline pour pouvoir rassembler et mobiliser ses équipes ou sa communauté.

