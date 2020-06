PARTAGER La fondation EFE-Maroc est reconnue d’utilité publique

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est désormais reconnue d’utilité publique. Cette annonce, parue dans le bulletin officiel N°6894 du 25 juin 2020, salue la mission d’intérêt général de la fondation à l’heure où l’emploi des plus vulnérables est plus que jamais la priorité nationale, annonce un communiqué de l’association.

« Certains moments dans la vie d’une organisation marquent un tournant dans son histoire. Aujourd’hui est indéniablement l’un d’entre eux », déclare son Président Anas Guennoun. « Cette distinction reflète l’engagement d’EFE-Maroc au service de la jeunesse marocaine. C’est aussi une reconnaissance de la bonne gouvernance qui prévaut au sein de notre fondation et de l’impact mesurable et durable de nos formations sur nos bénéficiaires », poursuit-il. L’association rejoint ainsi le cercle des 232 organisations non-gouvernementales au Maroc jouissant de ce précieux statut.

Au-delà de la reconnaissance morale qu’il confère, ce statut va permettre à EFE-Maroc de faire appel à la générosité publique pour recevoir des dons déductibles d’impôt de la part de mécènes moraux et physiques. « Grâce à cette incitation fiscale, nous espérons augmenter nos ressources afin d’accompagner davantage de jeunes et de femmes vers un premier emploi », indique sa Directrice Générale, Jihane Lahbabi-Berrada.

Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail. À ce jour, la fondation a accompagné près de 55.000 jeunes, dont 52% de femmes, et inséré 82% des lauréats de son programme d’insertion professionnelle en collaboration avec plus de 300 entreprises.

EFE-Maroc est affiliée au réseau Education For Employment (EFE) qui s’étend à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Parmi ses partenaires stratégiques figurent la CGEM, l’ANAPEC et l’OFPPT ainsi que des bailleurs de fonds internationaux dont Citibank, Dell, le MEPI et l’Agence MCA-Morocco.

À propos d’EFE-Maroc

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une association de droit marocain membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail. EFE-Maroc propose des programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques fortement demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d’emploi dans des secteurs porteurs, dont l’offshoring, les TIC, la vente, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness et le tourisme. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé près de 55.000 jeunes et inséré 82% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 300 employeurs. Pour plus d’information, consulter www.efemaroc.org

À propos d’Education For Employment (EFE)

Fondé en 2006, Education For Employment (EFE) est le réseau leader de l’employabilité des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. À ce jour, EFE a formé plus de 105.000 jeunes et inséré 76% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 2.700 employeurs régionaux. 56% des lauréats EFE sont des jeunes femmes. Le réseau EFE opère au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite et au Yémen, appuyé par des bureaux support aux États-Unis (Washington DC et New York), en Europe (Madrid) et aux Émirats Arabes Unis (Dubaï). Pour plus d’informations, consulter www.efe.org

LNT avec CDP