Mme Nouzha Bouchareb, à la tête de la Fondation ConnectinGroup International, a animé une conférence de presse soutenue par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, placée sous le signe « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Cet événement a réuni des médias et des acteurs de la société civile engagés dans la promotion des droits des femmes. Mme Bouchareb a abordé l’importance cruciale de l’égalité de genre et de l’implication féminine dans les processus décisionnels pour l’avènement d’un Maroc moderne et d’une société ouverte, unie et solidaire.

Elle a également fait état des progrès réalisés par le Maroc en matière de droits des femmes sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant des réformes majeures telles que la Moudawana en 2004, le code de la famille, et la nouvelle constitution de 2011 qui ont renforcé l’égalité de genre. La révision de la Moudawana, annoncée par le Roi lors de son discours du 30 juillet 2022, ainsi que le lancement de stratégies et de plans gouvernementaux pour l’égalité au cours des deux dernières décennies, témoignent de cet engagement. Le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 cible l’autonomisation des femmes, la lutte contre la violence à leur égard et la promotion de l’égalité.

Malgré ces avancées, le chemin vers l’égalité de genre au Maroc est parsemé d’obstacles persistants, notamment en termes d’éducation, de santé, de violences, d’intégration professionnelle et de participation décisionnelle. Pour surmonter ces défis, Mme Bouchareb a plaidé pour une série d’actions visant à intégrer l’égalité homme-femme dans le nouveau Code de la Famille, réviser les lois discriminatoires, implémenter l’article 19 de la Constitution, réformer le code pénal, et accélérer l’égalité dans les sphères décisionnelles et les politiques publiques. Elle a aussi appelé à renforcer le leadership féminin, assurer la parité salariale, soutenir l’accès des femmes à l’éducation et à la santé, renforcer leur résilience face aux crises et promouvoir une culture de l’égalité de genre.

À l’occasion du 13ème anniversaire de la Fondation ConnectinGroup International, Mme Bouchareb a présenté un bilan des actions menées pour promouvoir l’implication des femmes dans la prise de décision et leur contribution au développement du pays. Soulignant le travail de la Fondation pour renforcer le leadership féminin et instaurer une culture d’égalité, elle a rappelé que plus de 2350 femmes ont bénéficié de formations et plus de 8000 ont été sensibilisées à leur rôle essentiel dans la construction d’une société démocratique, équitable et socialement juste.

LNT

Partagez cet article :