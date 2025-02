La Fondation CDG (Caisse de dépôt et de gestion) a annoncé, mercredi, le lancement de « DIGIT@CTION », un programme d’appui à l’innovation sociale digitale destiné aux associations marocaines.

Cette initiative vise à renforcer l’impact social du tissu associatif en intégrant des solutions numériques innovantes, indique un communiqué de CDG, précisant que « DIGIT@CTION » sélectionnera 20 projets associatifs qui bénéficieront d’un accompagnement technique et financier pour intégrer des solutions digitales innovantes.

L’objectif est d’accompagner ces associations dans l’optimisation de la qualité et de l’efficacité de leurs services sociaux grâce au numérique, ainsi que dans l’élargissement de leur portée et de permettre de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires via des outils digitaux adaptés, fait savoir la même source.

Un hackathon de deux jours sera ensuite organisé pour la sélection de 10 projets les plus prometteurs qui bénéficieront d’un suivi personnalisé pour le montage de leurs projets durant un mois.

Enfin, six projets lauréats bénéficieront d’un financement et d’un accompagnement à long terme, afin d’assurer la mise en production de leurs solutions en garantissant la durabilité et l’impact de leur innovation sociale digitale.

Avec « DIGIT@CTION », la Fondation CDG réaffirme son ambition de promouvoir un écosystème associatif plus résilient et innovant, en exploitant pleinement le potentiel du numérique au service du développement social.

Les associations intéressées sont invitées à soumettre leur candidature via les réseaux sociaux de la Fondation CDG (Facebook, LinkedIn ou Instagram).

LNT avec Map

Partagez cet article :