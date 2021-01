La Fondation Banque Populaire a pris part, le 18 janvier 2021 en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Casablanca-Settat, à une opération de distribution de tablettes numériques à quelque 350 élèves des quartiers défavorisés de Casablanca, selon un communiqué de presse.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’AREF de Casablanca-Settat, en présence de son Directeur, M. Abdelmoumen TALIB, et de Mme Asma Lebbar, Présidente de la Fondation Banque Populaire.

En vertu de ce partenariat, la Fondation Banque Populaire a procédé au don de tablettes numériques, qui permettront aux élèves de poursuivre leur enseignement, notamment à travers la plateforme d’apprentissage et de soutien à distance TELmidTICE du Ministère de l’Education Nationale.

« Nous sommes aujourd’hui heureux et honorés d’être le partenaire de l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la région de Casablanca-Settat dans la réalisation de cette action visant à permettre aux élèves d’accéder à des cours en ligne et à faciliter, ainsi, l’accès à l’éducation pour tous, mission à laquelle notre institution attache une grande importance », a souligné Mme Lebbar, Présidente de la Fondation Banque Populaire, dans son allocution.

Cette initiative, qui intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la Covid 19, vient s’ajouter aux nombreuses actions qu’entreprend la Fondation Banque Populaire dans sa mission de promotion de l’éducation et de lutte contre l’abandon scolaire, précise le texte du communiqué.

La Fondation participe notamment, en milieu rural, à la réhabilitation des écoles enclavées offrant ainsi, un meilleur environnement d’apprentissage aux élèves. Elle étend également ses missions vers les Dour Tolab des différentes régions du Royaume en les équipant de panneaux solaires pour que leurs résidents puissent bénéficier de l’accès à l’eau chaude, ainsi que d’ordinateurs leur permettant de maîtriser l’outil informatique.

