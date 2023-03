La Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement renforce son engagement en faveur de l’éducation numérique en signant une convention de collaboration avec la Fondation ProFuturo. Cette collaboration vise à fournir un accès à une éducation universelle de qualité aux enfants et aux jeunes issus de milieux vulnérables et défavorisés dans le monde entier.

Le programme ProFuturo est une initiative d’éducation numérique qui s’appuie sur la technologie pour renforcer les compétences des enseignants et améliorer l’apprentissage des élèves. Il s’adresse aux enfants et aux jeunes en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et met l’accent sur l’acquisition de compétences pour favoriser le développement social et économique.

« Il m’est particulièrement agréable, en tant que Présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement de sceller, aujourd’hui, ce partenariat avec la Fondation ProFuturo, issue d’un pays qui m’est proche et cher, le Royaume d’Espagne. Nous avons, entre les deux Fondations tant de valeurs en partage. Ce partenariat, naissant, n’en est donc que plus logique et opportun », a affirmé Dr. Leila Meziane Benjelloun, présidente de la fondation BMCE Bank.

De son côté, Mme Magdalena Brier, directrice générale de ProFuturo a déclaré à cette occasion qu’avec la signature de cet accord, la famille ProFuturo s’agrandit un peu plus aujourd’hui. Et d’ajouter « nous sommes heureux de pouvoir mettre à la disposition de 16 écoles du réseau Medersat.com notre Modèle Intégral, composé d’une plateforme pédagogique, d’équipements technologiques, de formations enseignantes, d’accompagnement et de suivi continu ».

En signant cette convention de collaboration, la Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement pourra étendre son dispositif de ressources technologiques et bénéficier des solutions d’éducation numérique de ProFuturo. Ces ressources, modulaires et flexibles, seront adaptées aux programmes nationaux officiels du Ministère d’Education Nationale.

Au total, 16 écoles Medersat.com réparties dans cinq régions du Maroc bénéficieront de ce dispositif innovant. Il profitera à 3066 élèves et 140 enseignants qui pourront ainsi renforcer leurs compétences et améliorer leur apprentissage grâce aux outils numériques.

AL

