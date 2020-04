PARTAGER La Fondation Attijariwafa bank lance un cycle de conférences spécial Covid-19

La Fondation Attijariwafa bank organise une série de conférences digitales pour décrypter les multiples impacts de la crise sanitaire du Covid-19 au Maroc, a annoncé, lundi, le Groupe bancaire. Tenue dans le cadre de son cycle de conférences « Échanger pour mieux comprendre », la Fondation met en ligne sur la chaîne Youtube du groupe Attijariwafa bank (https://www.youtube.com/user/attijariwafabankcom), à partir de mardi 21 avril 2020 à 18h00, sa première rencontre consacrée au thème « La société marocaine face au Covid-19 : impacts et premiers enseignements », a précisé le groupe. Cette première rencontre sera étoffée par les interventions de Jaafar Heikel, épidémiologiste et infectiologue, Allal Amraoui, chirurgien et ancien directeur régional de la santé et de Ahmed Ghayet, président de l’association marocains pluriels.

LNT avec CdP