La Fondation Attijariwafa bank annonce le lancement d’une nouvelle exposition artistique, intitulée « Mix & Match : les influences d’hier, l’inspiration de demain », qui se tiendra du 26 septembre au 17 novembre 2023 à l’espace d’art Actua*. Cette exposition novatrice puise dans la collection de la Fondation et établit un parallèle entre les œuvres des élèves de son programme pédagogique « Académie des Arts** ».

Elle propose un spectacle visuel unique, mêlant l’expression abstraite, franche et audacieuse des couleurs brutes de Jilali Gharbaoui, le réalisme et l’expressionnisme empreints de paix et de défense des libertés d’Ahmed Ben Yessef, ainsi que le tracé fluide, la peinture et la saturation de l’espace caractéristiques de Fatima Hassan El Farouj.

Cette exposition est ouverte au public et s’accompagne d’un programme d’animations. Elle s’inscrit dans la continuité des explorations thématiques menées par le pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank. Son objectif est de rendre la riche collection du Groupe encore plus accessible au public et de mettre en avant le potentiel artistique des élèves parrainés dans le cadre du programme d’éducation artistique « Académie des Arts », qui existe depuis plus d’une décennie et a bénéficié à des milliers de lauréats.

« Mix & Match » agit comme un miroir reflétant, d’un côté, des œuvres datant de plus d’un demi-siècle, imprégnées de créativité, de fraîcheur et d’originalité, créées par les artistes de l’École de Casablanca à l’École du signe et du lettrisme, en passant par la peinture dite naïve et spontanée. D’un autre côté, elle met en lumière la créativité bouillonnante d’une jeunesse accompagnée et formée par la Fondation Attijariwafa bank aux fondamentaux de l’expression plastique, combinant calligraphie, symboles, pop art, figuration et abstraction visuelle.

« Mix & Match » est également conçue comme un croisement temporel, réunissant des œuvres de maîtres créées entre 1981 et 2007, ainsi que des œuvres produites par les élèves de l’Académie des Arts issus des promotions 2011 à 2020. Ces élèves ont été largement inspirés par les rétrospectives consacrées à Ahmed Ben Yessef (2011), Hassan El Glaoui (2010), Mehdi Qotbi (2013) et Chaïbia (2019).

La Fondation Attijariwafa bank invite son public à profiter d’un voyage visuel aux multiples inspirations et références artistiques sur une simple demande à l’adresse suivante : [email protected]

Partagez cet article :