La Fondation Ali Zaoua poursuit ses activités en ligne

La Fondation Ali Zaoua (FAZ) poursuit ses activités au profit de ses jeunes Etoiles partout au Maroc. Depuis le début du confinement, les équipes des Centres culturels Les Etoiles à Casablanca, Tanger, Agadir et à Fès sont toutes mobilisées pour permettre aux jeunes de poursuivre leur éveil aux pratiques artistiques et leur apprentissage des langues étrangères.

La Fondation a ainsi mis en place tout un programme de cours en ligne au profit des jeunes déjà inscrits au sein des centres.

Il s’agit des cours d’arts plastiques, de musique, de danse, du théâtre, ainsi que les cours de français, d’anglais et

d’espagnol. Chaque jour, plusieurs vidéos de cours réalisées dans le cadre du

programme Positive School of HipHop, sont mises en ligne gratuitement sur Facebook (https://cutt.ly/QtBoyMX) et sur Instagram (https://cutt.ly/AtBiMt0), l’occasion pour les non-initiés de se lancer dans un de ces styles de danse : Breakdance, Popping, HipHop ou encore de composer une musique originale grâce aux techniques de Beatmaking qui sont transmises dans ces cours.

« Depuis son lancement, le programme en ligne a déjà attiré de nombreux jeunes sur les réseaux sociaux et des multiples interactions. A travers cette initiative, la fondation encourage la jeunesse marocaine à rester chez elle jusqu’à la fin de cette période, en lui proposant de s’évader à travers son imaginaire et sa créativité, s’inscrivant dans la droite ligne des consignes des autorités. » affirme la FAZ.

LNT