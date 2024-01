La Fondation Abdelkader Bensalah et l’ESCA Ecole de Management annoncent leur partenariat pour le lancement du projet académique, appelé VALISE : Valorisation des Meilleures Pratiques en Innovation Sociale au Maroc par les Études de Cas Pédagogiques.

Cette initiative est conçue pour promouvoir les innovations sociales au Maroc et vise à valoriser des initiatives socialement innovantes à travers des études de cas pédagogiques produites par une communauté engagée d’enseignants chercheurs et doctorants représentant les institutions suivantes :

Université Abdelmalek Essaâdi : ENCG Tanger, FSJES Tétouan.

Université Caddi Ayyad : FSJES Marrakech.

Université Hassan 2 : FSJES Casablanca-Ain Chock.

Université Hassan 1er : ENCG Settat.

Université Ibnou Tofail : ENCG Kenitra, FSHS Kenitra.

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah : FSJES Fès, EST Fès.

ESCA Ecole de Management.

Le projet VALISE émerge d’une collaboration étroite avec la communauté académique, impliquant enseignants-chercheurs et doctorants appartenant aux établissements susmentionnés. Une composante essentielle du projet repose sur la formation de 20 participants à la méthode des études de cas pédagogiques (animation et création) et sur l’utilisation d’études de cas produites pour mettre en avant des modèles économiques socialement novateurs. Ces études seront utilisées comme supports pédagogiques, visant à inspirer, informer et outiller la communauté académique ainsi que les différents acteurs de l’écosystème.

La communauté des chercheurs engagés produira à la fin du parcours plus de 18 études de cas pédagogiques portant sur des innovations sociales ancrées territorialement dans différentes régions du Maroc. Ces études de cas seront mises en avant à travers la publication d’un ouvrage collectif national de valorisation et par l’accompagnement des trois meilleures études de cas produites pour être publiées dans des centrales de cas à l’international.

Le projet VALISE permettra l’émergence de la première communauté des pratiques marocaine dédiée aux études de cas sur l’innovation sociale, avec une ambition claire et affichée d’élargir la portée de la communauté, à partir de l’année prochaine sur d’autres enseignants chercheurs au Maroc et à l’international, notamment en Afrique.

HZ

Partagez cet article :