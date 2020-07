PARTAGER La FMSAR et la FNACAM se mobilisent pour venir en aide aux intermédiaires d’assurance les plus fragilisés

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au Maroc (FNACAM) envisagent d’entreprendre une action de soutien et d’aide aux intermédiaires les plus fragilisés pour leur permettre de passer cette période difficile marquée par la crise sanitaire, ont annoncé les deux Fédérations dans un communiqué conjoint.

Ainsi, en concertation avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance (ACAPS), les deux fédérations ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux 700 agents et courtiers qui réalisent les performances commerciales les plus petites, mesurées par leurs chiffres d’affaires.

Cette nouvelle mesure d’accompagnement vient s’ajouter aux mesures de soutien du réseau de distribution déjà mises en place depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, dont celle qui consiste à octroyer un prêt à taux bonifié équivalent à 3 mois de frais généraux, plafonné à 100.000 DH, a indiqué la même source.

Mise en place par la FNACAM et la FMSAR, cette nouvelle mesure consiste à octroyer un don d’un montant forfaitaire de 12.000 DH à tout agent ou courtier figurant dans la liste des 700 plus petits intermédiaires, à l’exclusion notamment de ceux qui ont plus de dix années d’existence et de ceux qui sont en contentieux avec les compagnies avec lesquelles ils collaborent.

Cette subvention sera accordée directement par les compagnies d’assurances à leurs agents généraux qui figurent sur la liste précitée et par la FMSAR via la FNACAM pour les courtiers qui figurent sur cette même liste.

Selon le communiqué, cette subvention forfaitaire est destinée à aider ces intermédiaires à traverser cette période difficile et à leur permettre de continuer à assurer la présentation des opérations d’assurances et de délivrer le service à la clientèle, relevant que les agents généraux concernés seront informés directement par leurs mandantes qui se chargeront de leur remettre la subvention d’un montant de 12.000 DH.

Les courtiers concernés seront avisés directement par la FNACAM qui remettra à chacun d’entre eux un chèque de la FMSAR d’un montant de 12.000 DH. Un comité de suivi composé des deux fédérations assurera le pilotage du déploiement du dispositif et veillera à son bon déroulement.

LNT avec MAP